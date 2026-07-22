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22.07.2026 18:09

«Παίρνω ηρεμιστικά, μου έρχεται η εικόνα το βράδυ» – Συγκλονίζει η μαρτυρία του Σέρβου που βρέθηκε έξω από το παράθυρο σε πτήση της Ryanair

22.07.2026 18:09
ryanair

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Να επουλώσει τα τραύματά του προσπαθεί ο Λιούμπι Σακάροβιτς, ο Σέρβος τουρίστας που λίγο έλειψε να εκσφενδονιστεί από πτήση της Ryanair, όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα στη θέση του.

Το ατύχημα του άφησε όχι μόνο κάταγμα στον αυχένα αλλά και φοβία για τα αεροπλάνα. Όπως  εξομολογήθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι το βράδυ έρχονται στο μυαλό του εικόνες από το ατύχημα. «Δεν έχω συνέλθει ακόμα. Με πονάει ο αυχένας, έχω πονοκεφάλους. Παίρνω ηρεμιστικά, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μου έρχεται η εικόνα συνήθως το βράδυ. Δεν είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση». 

«Πολύ δύσκολα θα ξαναπετούσα»

«Πολύ δύσκολα θα ξαναπετούσα. Αυτή τη στιγμή με τίποτα. Έχει αλλάξει η ζωή μου. Θέλω να επιστρέψω όπως ήμουν. Ήμουν πολύ ενεργός. Στη Σερβία έχω εργοστάσιο»,παραδέχθηκε.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου σε πτήση από το Αεροδρόμιο Μακεδονίας για το Μέμιγκεν της Γερμανίας. Ο Λιούμπι Σακάροβιτς με τη σύζυγο του σκόπευαν να επισκεφτούν τον αδελφό του, που είχε γενέθλια

Λίγο μετά την απογείωση το παράθυρο δίπλα από τη θέση του έγινε κομμάτια και το μισό σώμα του βρέθηκε στον αέρα. «Με έσωσε ο Θεός, με κρατούσαν, η γυναίκα μου, που ήταν δίπλα μου, η γυναίκα που ήταν ακριβώς στην πίσω θέση και ένας ακόμη επιβάτης που ήρθε. Με κρατούσαν πραγματικά για να μην βγω έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Δεν μπορούσα να τρομάξω εκείνη την στιγμή γιατί τρεις φορές λιποθύμησα», περιέγραψε.

Θα κινηθεί νομικά κατά της Ryanair

Βρέθηκε μόλις για 1,5 λεπτό έξω από το παράθυρο αλλά το διάστημα αυτό ήταν αρκετό, ώστε να υποστεί σοβαρές κακώσεις. «Έχει και σωματικές κακώσεις αρκετά σοβαρές, κυρίως στην περιοχή του αυχένα και του κεφαλιού, μώλωπες και κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος», εξήγησε ο δικηγόρος του και πρόσθεσε ότι η οικογένεια θα κινηθεί νομικά κατά της Ryanair. 

Σε ζημιά από ξένο αντικείμενο απέδωσε η Ryanair το σπάσιμο του τζαμιού

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο’Λίρι σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στις (20/7) δήλωσε ότι η προκαταρκτική έρευνα έδειξε σε «ζημιά από ξένο αντικείμενο».

«Οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι φαίνεται να πρόκειται για ζημιά από ξένο σώμα στον κινητήρα κατά την απογείωση στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Αν επαληθευτεί πως το σενάριο αυτό, η Boeing και η Ryanair θα έπεφταν στα χαμηλά. Το προσχέδιο της έκθεσης αναμένεται να εκδοθεί τέλη Αυγούστου. 

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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 19:24
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