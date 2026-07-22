Επιστήμονες δημιουργούν… ανθρώπινα δόντια μέσω της αναγεννητικής ιατρικής

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Ενώ τα δόντια παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην υγεία από ό,τι πολλοί αντιλαμβάνονται, οι τρέχουσες οδοντιατρικές λύσεις για την απώλεια δοντιών είναι προσωρινές και ανεπαρκείς. Τι θα γινόταν όμως αν ξαναφυτρώναν τα δόντια μας;

Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι πάνω από το 70% των ενηλίκων φοβούνται την επίσκεψη στον οδοντίατρο. Το άγχος και η δυσπιστία τους για τα σφραγίσματα και τις ενέσεις τους οδηγούν στο να παραλείπουν τον τακτικό καθαρισμό και τη φροντίδα.

Ωστόσο, σχεδόν κάθε μέρα, η βιοχημικός Hannele Ruohola-Baker αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου Βλαστοκυττάρων και Αναγεννητικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ λαμβάνει ένα email από κάποιον που την παρακαλεί να τους βοηθήσει να ξαναφυτρώσουν τα δόντια τους!

Αυτό συμβαίνει επειδή η Ruohola-Baker αποτελεί μέλος ενός αυξανόμενου αριθμού επιστημόνων παγκοσμίως που αξιοποιούν τη δύναμη της αναγεννητικής ιατρικής για να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές οδοντιατρικές διαδικασίες για τα εκατομμύρια ανθρώπων που χάνουν δόντια και διαχειρίζονται τον πόνο των δοντιών.

«Όταν ξεκινήσαμε, ένα πράγμα μου έγινε πολύ ξεκάθαρο», λέει η Ruohola-Baker λέει στο BBC και συνεχίζει: «Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι για κάτι νέο στην οδοντιατρική».

Τα δόντια είναι «το παράθυρό σας στον κόσμο», λέει η Pamela Yelick, καθηγήτρια στην Οδοντιατρική Σχολή Tufts στις ΗΠΑ. «Αν φοβάστε να ανοίξετε το στόμα σας ή δεν μπορείτε να φάτε σωστά, η κατάσταση έχει πολύ φθίνουσα πορεία».

Οι οδοντίατροι διαθέτουν πολλά εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα οδοντιατρικά προβλήματα. Μπορούν να επισκευάσουν τις κοιλότητες αφαιρώντας ό,τι έχει υποστεί ζημιά και γεμίζοντας τον χώρο με ένα τεχνητό υλικό, όπως μια σύνθετη ρητίνη. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν σφραγίσματα για να διορθώσουν μικρά σπασίματα και ρωγμές.

Αλλά αυτές είναι ατελείς λύσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στην ανθεκτικότητα των σφραγισμάτων, τα οποία μπορούν να διαρκέσουν από περίπου πέντε έως 20 χρόνια.

Επίσης, δεν είναι ασυνήθιστο για τους ανθρώπους να πρέπει να υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις με διαδικασίες. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι διορθώσεις επικεντρώνονται κυρίως στην «επιδιόρθωση βλαβών, παρά στην αποκατάσταση της βιολογικής λειτουργίας», λέει η λέει η Anne George, καθηγήτρια στοματικής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο, στις ΗΠΑ και συνεχίζει: «Η αναγεννητική οδοντιατρική μπορεί να αποτελέσει μια αλλαγή παραδείγματος καθώς δίνει έμφαση στην επούλωση».

Πώς καλλιεργείται ένα δόντι

Τα δόντια που έχουν αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου σε εργαστήριο, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πιο ανθεκτική λύση από τα εμφυτεύματα, λέει η Ana Angelova Volponi, διευθύντρια αναγεννητικής οδοντιατρικής στο King’s College London, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ομάδα της διαπίστωσε ότι κύτταρα που ελήφθησαν από ιστό των ούλων ενήλικων ανθρώπων, σε συνδυασμό με κύτταρα που σχηματίζουν δόντια από ποντίκια, θα μπορούσαν να παράγουν μια υβριδική «δομή δοντιού» ανθρώπου-ποντικού με βιώσιμες, αναπτυσσόμενες ρίζες.

Τώρα εργάζεται πάνω σε μεθόδους για να αναδημιουργήσει τις οδηγίες που καθοδηγούν αυτόν τον σχηματισμό δοντιών, μαζί με μηχανικά βιοϋλικά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτά τα κύτταρα να συναρμολογηθούν σε ένα δομημένο, λειτουργικό δόντι. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει φυσικά.

Κάν’ το όπως ο καρχαρίας

Σε αντίθεση με ορισμένα άλλα ζώα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπτύσσουν συνεχώς νέα δόντια στην ενήλικη ζωή τους.

Οι καρχαρίες, αντίθετα, έχουν μια ατελείωτη ποσότητα δοντιών, αναγεννώντας τα με έναν συνεχή τρόπο που μοιάζει με ιμάντα μεταφοράς. Τα καγκουρό αποκτούν πολλαπλά σετ γομφίων, όπως και οι ελέφαντες.

Τα γουρούνια έχουν επίσης μια βιολογική ιδιομορφία: Τα σαγόνια τους περιέχουν πολλαπλά σετ από μη εκρηγμένα ενήλικα δόντια. Λόγω αυτής της εκκεντρικότητας, η Yelick μπόρεσε να αναπτύξει ανθρώπινα δόντια σε ενήλικα μίνι χοιρίδια του Γιουκατάν χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό κυττάρων δοντιών ανθρώπου και χοίρου.

Η ομάδα συνέλεξε κύτταρα ικανά να σχηματίζουν οδοντίνη από ανθρώπινα δόντια και κύτταρα που σχηματίζουν αδαμαντίνη από μη ανατολικά δόντια σε απορριπτόμενα σαγόνια χοίρων από έναν χασάπη.

«Ακόμα κι αν ένα γουρούνι συλλέγεται για τροφή, υπάρχουν οδοντικά μπουμπούκια που βρίσκονται στο σαγόνι και ετοιμάζονται να σχηματίσουν ένα άλλο δόντι», λέει η Yelick.

Αφού καλλιέργησαν τα κύτταρα σε εργαστήριο, οι ερευνητές τα συνδύασαν σε ένα βιοτεχνολογικό ικρίωμα σχεδιασμένο να μιμείται το περιβάλλον ενός αναπτυσσόμενου δοντιού. Μετά από τρεις μήνες, οι δομές που μοιάζουν με δόντια αναπτύχθηκαν με ρυθμό κοντά σε αυτόν των φυσικών δοντιών χοίρου.

Πηγή: www.bbc.com

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