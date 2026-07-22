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22.07.2026 17:04

Διακοπές ρεύματος εν μέσω καύσωνα στην Αθήνα: Εκτός λειτουργίας φανάρια, πολίτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ

22.07.2026 17:04
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Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση του κύματος καύσωνα που πλήττει και την πρωτεύουσα.

Η διακοπή ρεύματος ξεκίνησε περίπου στις 15:20 και αρχικά επηρέαζε τις περιοχές όπως Κυψέλη, Εξάρχεια,  Κολωνάκι,  Ζωγράφου, Αργυρούπολη και Γκύζη.

Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση παρουσιάστηκαν σε Μενίδι και Μεταμόρφωση.

Από τη διακοπή ρεύματος έχουν επηρεαστεί τα καταστήματα, ενώ παράλληλα σημειώνονται προβλήματα στη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Πυροσβεστικά οχήματα κινούνται στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ανταποκριθούν στα περιστατικά και να παρέχουν βοήθεια όπου χρειάζεται.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση για τις πληγείσες περιοχές αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως αργότερα το απόγευμα.

Ενδεικτικά για την περιοχή του Ζωγράφου η εκτιμώμενη αποκατάσταση υπολογίζεται έως τις 18:00, ενώ για Μενίδι και Μεταμόρφωση η εκτιμώμενη αποκατάσταση θα γίνει έως τις 18:30. Επίσης, σε Άλιμο και Αργυρούπολη η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 17:30.

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