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22.07.2026 18:03

Φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης

22.07.2026 18:03
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φωτογραφία αρχείου

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Περαχώρας Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. 

Στο σημείο επιχειρούν επίσης οχήματα του Κλιμακίου Περαχώρας και εθελοντικές ομάδες. 

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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 19:24
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