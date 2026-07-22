Φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Περαχώρας Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.



Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν επίσης οχήματα του Κλιμακίου Περαχώρας και εθελοντικές ομάδες.

Διαβάστε επίσης:

Διακοπές ρεύματος εν μέσω καύσωνα στην Αθήνα: Εκτός λειτουργίας φανάρια, πολίτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ

Άρειος Πάγος: Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη

Χειροπέδες σε δύο 18χρονους για μολότοφ και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη











