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22.07.2026 16:10

«Red code» σε 4 περιοχές την Πέμπτη (23/7) – Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

22.07.2026 16:10
pyrosvestiki
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας τέσσερα προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, με τις περιοχές αυτές να τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης.
  • Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών.
  • Οι αρμόδιοι φορείς και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, εφαρμόζοντας παράλληλα μέτρα όπως η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς.
  • Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών παραμένει σε μερική επιφυλακή, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης και των επίγειων δυνάμεων ασφαλείας.
  • Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες που προκαλούν σπινθήρες ή πυρκαγιά, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.
  • Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

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Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Ρόδου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Ειδικότερα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται οι εξής περιοχές για τις οποίες προβλέπεται αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς:

  •    Περιφέρεια Αττικής
  •    Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  •    Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Επιπλέον το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, ενώ όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.

Ακόμη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

 Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

 Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

   Επιπλέον η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

  • Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
  •   Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.
  • Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
  •    Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

   Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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