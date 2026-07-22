Απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης: Θα καταστρέφουμε μία γέφυρα ή μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε πλοίο που γίνεται στόχος

Takeaways by to pontiki AI Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με αντίποινα κατά κρίσιμων υποδομών σε περίπτωση επίθεσης σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε πληροφορίες για πλήγμα αμερικανικού πυραύλου στο νησί Λαράκ, το οποίο προκάλεσε ισχυρή έκρηξη σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Το Ιράν απέρριψε εκ νέου τους ισχυρισμούς περί ύπαρξης μυστικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο βουνό Κολάνγκ, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές απειλές πρόσχημα για επιθετικές ενέργειες.

Οι ιρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι όλες οι πυρηνικές τους δραστηριότητες έχουν δηλωθεί επίσημα στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, διαψεύδοντας τις αναφορές περί παράνομων υποδομών.

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Απειλές για αντίποινα κατά του Ιράν για κάθε πλοίο που γίνεται στόχος εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται εναντίον ενός πλοίου στο Στενό του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην Τεχεράνη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!», έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Λαράκ

Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε νωρίτερα επικαλούμενο μαρτυρίες κατοίκων ότι οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Λαράκ.

«Στις 14:48 (13:48 ώρα Ελλάδας) το νησί Λαράκ (νότια) αποτέλεσε στόχο αμερικανικού πυραύλου. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί», ανέφερε το Tasnim, διευκρινίζοντας πως οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν «το εύρος της επίθεσης και την έκταση πιθανών ζημιών».

Καμία πυρηνική δραστηριότητα στο Κολάνγκ Κου

Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε και πάλι σήμερα ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, το οποίο απείλησε να πλήξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εμμονή της Ουάσινγκτον για το Κολάνγκ Κου, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ στο X.

«Oι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν έχουν στο ακέραιο δηλωθεί στον ΔΟΑΕ», τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (αγγλικό ακρωνύμιο IAEA, γαλλικό, AIEA), πρόσθεσε.

Χθες Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα «πλήξουν αυτήν τη ζώνη πιθανότατα πολύ σύντομα», αναφερόμενος στο Κολάνγκ. «Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα», πρόσθεσε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Τον Νοέμβριο 2025, αμερικανικά ΜΜΕ μεταξύ των οποίων η Wachington Post και οι New York Times ανέφεραν πως το Ιράν επέσπευσε την κατασκευή υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης που αποκαλείται Βουνό Πίκαξ στα αγγλικά (“Kolang” σημαίνει αξίνα στα φαρσί), ,κάτι που διαψεύστηκε από τις αρχές

Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημσ της Νατάνζ, που βομβαρδίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο 2025 και τέθηκε και πάλι στο στόχαστρο αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου.

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