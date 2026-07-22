Το Mega διαδέχθηκε τον Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (21/7)

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Ελαφρές ανοδικές τάσεις κατέγραψε η Nielsen χθες, σε σχέση με τη Δευτέρα, στις επιδόσεις των καναλιών εθνικής εμβέλειας. Ωστόσο στην κούρσα τηλεθέασης της Τρίτης, πρώτο αναδείχθηκε το Mega με βελτίωση της επίδοσης του κατά 1,1% από την προηγούμενη ημέρα.

Η ελαφρά υποχώρηση του Alpha, συνδυαστικά με την επίδοση του Mega, έφερε το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς δεύτερο στις τηλεπροτιμήσεις.

Ο ΣΚΑΪ, σταθερός στην τρίτη θέση, παρέμενε στην περιοχή των διψήφιων μεριδίων και ώθησε λίγο ακόμα (0,2%) τον δείκτη της Nielsen. Με Mega και Alpha, σχημάτισε τριάδα σταθμών με διψήφια μερίδια τηλεθέασης.

Το τέταρτο σε μέγεθος μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης κράτησε το Open και ήταν κατά 0,3% καλύτερο από το αντίστοιχο της Δευτέρας.

Μικρά κέρδη επίσης εμφάνισαν και οι Star και ΑΝΤ1. Ως και το ΜΑΚ TV είχε μεταβολή -μικρή- με θετικό πρόσημο.

Στον αντίποδα, με εξαίρεση το ΕΡΤNews, τα υπόλοιπα κρατικά κανάλια είδαν τις επιδόσεις τους να σημειώνουν «βουτιές».

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