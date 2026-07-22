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22.07.2026 11:58

Alpha: Σε εξέλιξη  τα γυρίσματα για τον δεύτερο κύκλο της… θεϊκής κωμικής σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό»

22.07.2026 11:58
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Οι αξιαγάπητες μοναχές οι οποίες  μας συστήθηκαν και αγαπήσαμε πέρσι στον πρώτο κύκλο επεισοδίων της αστυνομικής κωμωδίας «Φόνοι στο Καμπαναριό» του Alpha επανακάμπτουν φορτσάτες, και τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη!

Με περισσότερο μυστήριο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η πιο… ανορθόδοξη αστυνομική κωμωδία επιστρέφει με νέες περιπέτειες και πιο σουρεαλιστικές καταστάσεις.

Η δράση έχει επίκεντρο νέα μονή, νέους υπόπτους και σταθερά σουρεαλιστικές καταστάσεις τις οποίες γράφει ο Νίκος Μήτσας και σκηνοθετεί ο Αντώνης Αγγελόπουλος έχοντας μπροστά στις κάμερες Ρένια Λουιζίδου, Άνδρη Θεοδότου, Άννη Θεοχάρη, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ, Τζωρτζίνα Λιώση, Θάνος Λέκκας, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης Δαούσης, Σωκράτης Πατσίκας, Έλενα Μεγγρέλη, Δέσποινα Τσούτσα, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ως Ηγουμένη Μαρία.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 13:36
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