Takeaways by to pontiki AI Η ιστοσελίδα The Athletic κατέγραψε τη χρονική διάρκεια των παρατεταμένων κραυγών «γκολ» που εκφώνησαν οι σχολιαστές του Telemundo κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ρεκόρ διάρκειας 52 δευτερολέπτων κατέκτησε ο Άντρες Κάντορ κατά τον αγώνα Γερμανίας και Κουρασάο, επειδή το τέρμα αποτελούσε το πρώτο της εθνικής ομάδας του Κουρασάο στη διοργάνωση.

Ο Άντρες Κάντορ προετοιμάζεται συστηματικά για αυτές τις εκφωνήσεις με ειδικές φωνητικές ασκήσεις, ενώ η συγκεκριμένη παράδοση ξεκίνησε από τη Βραζιλία τη δεκαετία του 1940.

Η τεχνική αυτή μεταφέρθηκε τηλεοπτικά και διαδόθηκε παγκοσμίως, καθιστώντας τον χαρακτηριστικό τρόπο πανηγυρισμού αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής ποπ κουλτούρας.

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Όλοι αντιλαμβανόμαστε την προέλευση. Είναι θεσμός (;) – παράδοση δεκαετιών ή έθιμο; – στους λατιν σπορτσκαστερ ποδοσφαιρικών αγώνων να φωνάζουν «γκολ» με παρατεταμένο το «ο» κάθε φορά που η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και σημειώνεται τέρμα.

Στο Μουντιάλ είχε άλλη αξία και το διεθνούς εμβέλειας, εξειδικευμένο στα αθλητικά, σάιτ The Athletic των New York Times κάθισε και μέτρησε τη χρονική διάρκεια των «γκοοοοοοοολ» από τους δημοσιογράφους – εκφωνητές του Telemundo οι οποίοι έκαναν τις περιγραφές στα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το 1-0 της Ισπανίας απέναντι στην Αργετινή στην παράταση του τελικού του Μουντιάλ «ντύθηκε» ηχητικά με «γκόοοοοοοοολ» διάρκειας 44 δευτερολέπτων – συνολική διάρκεια και στις τρείς φάσεις του «τελετουργικού» του – και αποτέλεσε ένα από τα μακρύτερα σε διάρκεια «γκόλ» της διοργάνωσης. Δεν ήταν όμως το κορυφαίο, το πρώτο.

Το ρεκόρ παρατεταμένου «γκολ» του Μουντιάλ 2026 καταγράφηκε στις αρχές του τουρνουά. Ήταν ένα «γκόοοοοολ» διάρκειας 52 δευτερολέπτων από τον εμβληματικό Αργεντίνο εκφωνητή – σχολιαστή Άντρες Κάντορ.

Καταγράφηκε στην διάρκεια της αναμέτρησης Γερμανίας– Κουρασάο (7-1) όταν η εθνική του Κουρασάο – η μικρότερη χώρα που έχει προκριθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο – με τον Λιβάνο Κομενένσια ισοφάρισε στο 21ο λεπτό του ματς τη Γερμανία που είχε ανοίξει τον «χορό» των γκολ στο 6ο λεπτό με τον Φίλιξ Κάλου Νμέκα.

«Ήταν το πρώτο γκολ του Κουρασάο σε Παγκόσμιο Κύπελλο και κατάλαβα αμέσως τι σήμαινε αυτό», δήλωσε στο The Athletic ο Κάντορ.

Το The Athletic επεξεργάστηκε και έδωσε στη δημοσιότητα τα «γκολ» με την μεγαλύτερη διάρκεια σε κάθε φάση της διοργάνωσης.

Ο Άντρες Καντόρ, επι χρόνια παρουσιαστής του Τelemundo και του NBC, είναι γνωστός για τη χαρακτηριστική, παρατεταμένη κραυγή του «Gooooal!», έχει γίνει σχεδόν τόσο αναγνωρίσιμος όσο και το ίδιο το τουρνουά. Η φωνή του έχει επίσης γίνει μέρος της ποπ κουλτούρας, καθώς έχει εμφανιστεί στους «Simpsons», στο «Muppet’s Most Wanted» και σε διαφημιστικές καμπάνιες.

Ο Καντόρ πριν από κάθε μεγάλη διοργάνωση προετοιμάζεται εντατικά για την κραυγή του παρατεταμένου «γκολ» με ειδικές φωνητικές και αναπνευστικές ασκήσεις, με εξάσκηση σε κλίμακες και πρακτικές για να «ανοίξει» ο λαιμός του με την προπονήτρια φωνητικής Γουέντι Παρ, όπως θα δείτε και στο σχετικό βίντεο των NYT.

Το παρατεταμένο «Γκοοοοολ» ακούστηκε πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1940 στη Βραζιλία. Ο ραδιοφωνικός εκφωνητής Αντόνιο Ρεμπέλο Τζούνιορ ήταν ο πρώτος που ηχογραφήθηκε να σέρνει το γράμμα «ο», δανειζόμενος τον ενθουσιασμό από τις ιαχές των ίδιων των φιλάθλων στις εξέδρες.

Η συνήθεια αυτή πέρασε γρήγορα στα ερτζιανά γειτονικών χωρών, με τους Αργεντίνους και τους Ουρουγουανούς σχολιαστές να διαμορφώνουν τη δική τους, μοναδική σχολή πάθους.

Παρουσιαστές, όπως ο θρυλικός Αργεντίνος Χοζε Μαρία Μουνιόζ τη δεκαετία του ’40, καθιέρωσαν τις επαναλήψεις της λέξης («γκολ,γκολ,γκολ,γκολ,γκολ»), φτιάχνοντας το χαρακτηριστικό μουσικό στυλ.

Αυτός ο τρόπος πανηγυρισμού πέρασε στην τηλεόραση και εξαπλώθηκε τελικά παγκοσμίως, κυρίως χάρη σε παρουσιαστές όπως ο εμβληματικός Άντρες Καντόρ.

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