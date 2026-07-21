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21.07.2026 13:35

Ο Τζον Στιούαρτ σατίρισε  τον τελικό του Μουντιάλ – Βρήκε ευκαιρία και «τα ’χωσε» στον Τράμπ

21.07.2026 13:35
DAILYSHOW_STEWART

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Το βράδυ της Δευτέρας στο «The daily show» ο Τζον Στιούαρτ μοιράστηκε με κοινό στο πλατώ και τηλεθεατές τις σκέψεις του έπειτα από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Φυσικά, το Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε χθες (σ.σ. προχθες), finito, με την Ισπανία να νικά την Αργεντινή 1-0 στο γήπεδο, στο ποδόσφαιρο», είπε ο Στιούαρτ στην αρχή της εκπομπής. «Ο τελικός Ισπανίας-Αργεντινής ήταν σαν το  Super Bowl, από την ανάποδη, όπου οι παίκτες μιλούσαν ισπανικά, ενώ το σόου του ημιχρόνου ήταν στα αγγλικά. Είχαν τη Μαντόνα, τον Τζάστις Μπίμπερ και για κάποιο λόγο τα «Μάπετς»».

Το «γλέντι» μόλις άρχιζε. Ο δημοφιλής παρουσιαστής στάθηκε σε καρέ στο οποίο πίσω από την διάσημη γουρουνίτσα στα των «Μάπετς», την Μις Πίγκι ήταν ο Κόμης φον Κοντ, το πιο διάσημο Μάπετ του «Sesamy street» που βασίζεται στον κόμη Δράκουλα, και με απορία σχολίασε «γιατί, μα το Θεό, έβαλαν ένα βαμπίρ να εργαστεί στη διάρκεια της ημέρας…» και αστειεύτηκε λέγοντας «όχι μόνο βρίσκεται κάτω από το έντονο φως του απογευματινού ήλιου, αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το σκορ ήταν 0-0! Τον κοροϊδεύεις αυτόν τον καημένο»!

Στη συνέχεια, φυσικά, ο Στιούαρτ έστρεψε την προσοχή του στην παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα. Εστίασε σε μια μάλλον αμήχανη στιγμή- «βούτυρο στο ψωμί» του παρουσιαστή- όπου ο Τραμπ παρέμεινε στη σκηνή για να συμμετάσχει στην ανύψωση του τροπαίου, μια στιγμή που συνήθως ανήκει αποκλειστικά «στους παίκτες».

Δεν ήθελε και πολύ ο Στιούαρτ. «Τι στο διάολο κάνεις στη σκηνή;» αναφώνησε. «Είναι για τους παίκτες! Γαμώτο! Γιατί πρέπει τα πάντα να μολύνονται από το υπερφουσκωμένο «εγώ» του; Γιατί;».

Και συνέχισε να «κεντάει» με αφορμή δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, σε άλλα θέματα της επικαιρότητας…

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