Fox News: Ο Τζον Στιούαρτ ασχολήθηκε με το «αγαπημένο» του κανάλι για τον τρόπο που κάλυψε τις  πρόσφατες διαδηλώσεις «No Kings»

Βούτυρο στο ψωμί σάτιρας του Τζον Στιούαρτ αποτέλεσε η στάση του Fox News πριν και μετά τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίες «No Kings», οι οποίες έβγαλαν πάνω από επτά εκατ. Αμερικανούς πολίτες στους δρόμους κάπου 2.000 πόλεων στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, εκφράζοντας την οργή τους για τις σκληρές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησης του, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί τις χλεύασαν ως συγκεντρώσεις «Μίσους για την Αμερική».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν η ενημέρωση από το Fox News πριν από τις διαδηλώσεις και εκ διαμέτρου αντίθετη μετά από αυτές.

Ο Στιούαρτ από το «The Daily Show» του καλωδιακού δικτύου Comedy Central (του μιντιακού ομίλου Paramount Global) «κατακεραύνωσε» το υπερσυντηριτικό Fox News με καυστική σάτιρα.

Αρχικά το Fox News καλλιέργησε φοβικό κλίμα ότι στις συγκεντρώσεις θα γινόταν γίνει περίπου μακελειό καθώς διάφοροι θα πυροβολούσαν μαζικά και σημειώνονταν μαζικές δολοφονίες απλών πολιτών.

Όταν διαπιστώθηκε πως «δεν άνοιξε ρουθούνι» και ότι ο κόσμος διαδήλωσε ειρηνικά, το Fox News ενημέρωνε με σχόλια και αναλύσεις ότι ήταν πλαδαρές έως βαρετές διαδηλώσεις διαμαρτυρίες στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η πλειονότητα εκείνων που κατέβηκαν στους δρόμους ήταν μεσήλικες- εκπρόσωποι της γενιας των Boomers, συγκεκριμένα.

Ο Στιούαρτ «όπλισε» και έκανε αυτό που ξέρει καλά. «Και έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο καθίσαμε στα καταφύγιά μας, με κλειδωμένες πόρτες, σφραγισμένα παράθυρα, μουσκέτα και χάπια κυανίου σε ετοιμότητα, προετοιμασμένοι για ό,τι πιο σκληρό είχε να μας επιφυλάξει. Κάντε το χειρότερό σας! Δείξτε τον μαρξισμό σας στο έπακρο», είπε, πριν προβάλει βίντεο κλιπ με συμμετέχοντες που χόρευαν με φουσκωτά κοστούμια στις διαδηλώσεις.

Ρίχνοντας άλλη μια βολή στο δεξιό τηλεοπτικό δίκτυο ειδήσεων, το οποίο συνέχισε την αρνητική κάλυψη, μετά τις διαδηλώσεις που ήταν σε μεγάλο βαθμό χαρούμενες και ειρηνικές, ο παρουσιαστής είπε με χιούμορ: «Αποφάσισε, Fox. Παραπονέθηκες ότι θα ήταν μια τρομακτική διαδήλωση που θα σε έκανε να χεστείς πάνω σου. Και τώρα παραπονιέσαι για το πόσο βαρετή ήταν και δεν σε έκανε να χεστείς πάνω σου».

«Στην πραγματικότητα, ήταν μια απίστευτη προσέλευση που ήταν κάπως εμπνευσμένη: 7 εκατομμύρια Αμερικανοί, μηδέν μαζικές δολοφονίες!», είπε ο Στιούαρτ υπό τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του κοινού. «Αυτό είναι απλά λυπηρό», πρόσθεσε για την ενθουσιώδη αντίδραση του πλήθους. «Καμία μαζική δολοφονία; Θεέ μου».

