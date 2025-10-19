ΗΠΑ – «No kings»: Ο βασιλιάς Τραμπ ρίχνει… περιττώματα σε διαδηλωτές – Το χυδαίο AI βίντεο που δημοσίευσε o Αμερικανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στην πλατφόρμα Truth Social, στο οποίο φαίνεται να φοράει ένα στέμμα και να πιλοτάρει ένα μαχητικό αεροσκάφος που ρίχνει κάτι που μοιάζει με περιττώματα σε διαδηλωτές. Μεταξύ αυτών ήταν και ο δημοκρατικός ακτιβιστής Χάρι Σίσον, ο οποίος συχνά τον επικρίνει.

Τον Σεπτέμβριο, καθώς ο Λευκός Οίκος ενέτεινε τις απειλές πριν από την τελική του απόπειρα να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, ο Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος με καπέλο καουμπόη, στολή του αμερικανικού στρατού και γυαλιά ηλίου αεροπόρου, με στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν χαμηλά πάνω από τον ορίζοντα του Σικάγου, ο οποίος ήταν τυλιγμένος στις φλόγες.

Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.



This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025

Η εικόνα περιείχε επίσης το σύνθημα «Chipocalypse Now», μια προφανής αναφορά στην ταινία του 1979 για τον πόλεμο του Βιετνάμ Apocalypse Now.

«Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί…» Το Σικάγο πρόκειται να ανακαλύψει γιατί ονομάζεται Υπουργείο ΠΟΛΕΜΟΥ», έγραφε η ανάρτηση του Τραμπ.

Αριστερές και συνδικαλιστικές οργανώσεις σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Το κίνημα “No Kings” αυτοπροσδιορίζεται ως φιλοδημοκρατικό και φιλεργατικό, απορρίπτει την πολιτική των «ισχυρών ανδρών» και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι η κοινωνία να αποκτήσει την εκπροσώπηση που της αξίζει.

Ένας συνασπισμός αριστερών οργανώσεων ηγούταν της ημέρας μαζικών διαδηλώσεων. Τα μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα των ΗΠΑ συμμετείχαν ενεργά, με βασικές οργανώσεις τη Διεθνή Ένωση Υπαλλήλων Υπηρεσιών (SEIU) και την Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών (AFT).

Η Randi Weingarten, πρόεδρος της AFT, δήλωσε: «Εμείς οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουμε ότι για να έχεις ελευθερία, πρέπει πρώτα να έχεις φωνή. Η ελευθερία δεν έρχεται χωρίς φωνή».

Ο Jaime Contreras, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της SEIU, σημείωσε: «Η πραγματική απειλή για αυτή τη χώρα δεν είναι οι ειρηνικοί διαδηλωτές. Είναι οι πολιτικοί που κλείνουν την κυβέρνησή μας για να προστατεύσουν τους δισεκατομμυριούχους».

Βασικοί διοργανωτές είναι, μεταξύ άλλων, οι οργανώσεις:

Indivisible,

ACLU (Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών),

Public Citizen,

συνδικάτα όπως AFT και SEIU,

το νέο κίνημα 50501,

Human Rights Campaign,

MoveOn

Home of the Brave

Οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών

Διαδηλωτές όλων των ηλικιών κατέβηκαν χθες, Σάββατο, μαζικά στους δρόμους πόλεων και κωμοπόλεων σε όλες τις ΗΠΑ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης-ομπρέλα «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες), για να καταγγείλουν τις αυταρχικές, σύμφωνα με το κίνημα αυτό, πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις σε περίπου 2.700 πόλεις και δήμους –εκατοντάδες περισσότερα μέρη απ’ό,τι σε προηγούμενη κινητοποίηση που είχε διοργανωθεί τον Ιούνιο.

Όπως υπενθυμίζει ο Independent, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνδυάσει στο παρελθόν ειρωνική ρητορική και βίαιες εικόνες.

Πολλοί δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι φοβούνται πως κινδυνεύει η δημοκρατία στις ΗΠΑ, λιγότερο από εννέα μήνες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Άλλοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Όχι Βασιλιάς. Κανένας υπεράνω του νόμου» ή «Δημοκρατία όχι δικτατορία».

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, περίπου 100.000 διαδηλωτές είχαν κατέβει στις διάφορες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έγιναν σε όλη την πόλη. Σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι δεν σημειώθηκαν ταραχές και δεν έγιναν συλλήψεις.

«Δημοκρατία όχι δικτατορία»

Εθελοντής δήλωσε σε δημοσιογράφο του dpa ότι στην Τάιμς Σκουέρ το πλήθος είχε καλύψει όλο τον δρόμο προς τα νότια ως τη Γιούνιον Σκουέρ –απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

«Φοβάμαι ότι δεν θα θέλει να φύγει από την εξουσία», είπε, εκφράζοντας «μεγάλη ανησυχία», ο Ντάνιελ Γουντ, ένας Νεοϋρκέζος συνταξιούχος που μετείχε στο πλήθος που διαδήλωνε στο Μανχάταν, λέγοντας επίσης ότι έχει θυμώσει πολύ με τους υποστηρικτές του προέδρου που τον κατηγόρησαν, όπως και τους άλλους διαδηλωτές, ότι προωθεί «το μίσος για την Αμερική».

«Είναι ακριβώς το αντίθετο! Υπερασπιζόμαστε τις θεμελιώδεις αρχές της Αμερικής, η οποία θεμελιώθηκε ενάντια στο να έχει βασιλιά, πάνω στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης», τόνισε.

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, όπως και στη Βοστώνη, την Ατλάντα, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και πολλές άλλες πόλεις. Στο Πίτσμπουργκ στην Πενσιλβάνια χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa.

Πλήθος κόσμου είχε επίσης κατέβει στους δρόμους σε συγκεντρώσεις που έγιναν σε μικρότερες πόλεις, όπως η Βηθεσδά στο Μέριλαντ, και στην Κομητεία Σαρασότα στη Φλόριντα.

Το δίκτυο CNN μετέδωσε ότι μια γυναίκα συνελήφθη στη Νότια Καρολίνα αφού σημάδεψε με όπλο διαδηλωτές καθώς περνούσε από συγκέντρωση με το αυτοκίνητό της.

Στον ιστότοπο του «No Kings» αναφέρεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ «στέλνει μασκοφόρους» των δυνάμεων της τάξης στους δρόμους των ΗΠΑ, τρομοκρατώντας κοινότητες και συλλαμβάνοντας ανθρώπους χωρίς εντάλματα σύλληψης.

Το κίνημα κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο ότι θέτει σε κίνδυνο τις εκλογές, διαλύει τα μέτρα προστασίας για την υγεία και το περιβάλλον και επιτρέπει στους δισεκατομμυριούχους να κερδίζουν την ώρα που πολλές οικογένειες αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

«Ο πρόεδρος νομίζει ότι η εξουσία του είναι απόλυτη», σημειώνει. «Όμως στην Αμερική, δεν έχουμε βασιλιάδες».

Ο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό του Κόμμα απέρριψαν τον χαρακτηρισμό.

«Λένε ότι αναφέρονται σε μένα ως βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», δήλωσε την Παρασκευή ο Τραμπ στο Fox News.

Η Crowd Counting Consortium (Κοινοπραξία Καταμέτρησης Πλήθους) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ επισήμανε ότι οι διαδηλώσεις είναι πολύ πιο συχνές στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η οποία άρχισε στα τέλη Ιανουαρίου, απ’ό,τι στην πρώτη.

Στα μέσα Ιουνίου, εκατομμύρια άνθρωποι μετείχαν σε διαδηλώσεις που έγιναν κατόπιν αιτήματος του «No Kings», σε μια από τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

