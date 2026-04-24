ΕΛΑΣ: ΕΔΕ για το βίντεο με αστυνομικό που κλωτσά διαδηλώτρια έξω από το Εφετείο (Video)

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ανακοίνωσε η ΓΑΔΑ, μετά την αναπαραγωγή βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες, στο οποίο εμφανίζεται αστυνομικός να κλωτσά και να σπρώχνει διαδηλώτρια έξω από το Εφετείο Αθηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, μετά τα επεισόδια που ακολούθησαν την αθώωση του Νίκου Ρωμανού για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, τον Οκτώβριο του 2024.

Στην ανακοίνωση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προχώρησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, σχετικά με βίντεο που αναπαράχθηκε σήμερα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες.

Το βίντεο αφορά τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Εφετείο Αθηνών, μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, στους Αμπελόκηπους, τον Οκτώβριο του 2024.

Στο επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται ένας αστυνομικός να κλωτσά και να σπρώχνει μια διαδηλώτρια, η οποία πέφτει πάνω σε ζαρντινιέρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες και αναφέρεται σε επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών σήμερα 24 Απριλίου 2026, ανακοινώνεται ότι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού».

Αθώος ο Νίκος Ρωμανός: «Δεν επιστρέφουν 17 μήνες άδικης κράτησης», λένε οι συνήγοροί του