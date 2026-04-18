ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 17:04
Άννα Ζηρδέλη: «Πήγα στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη extra small και έφυγα large – Τότε ξεκίνησα ψυχολόγο» (Video)

Για τις συνθήκες που επικρατούν στο τηλεοπτικό τοπίο, τον έντονο ανταγωνισμό αλλά και τις συμπεριφορές που συχνά ξεπερνούν τα όρια μίλησε η Άννα Ζηρδέλη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για τη συνεργασία της με τον Θανάση Πάτρα αλλά και για την εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη.

«Δεν με επηρέασε καθόλου η αλλαγή ώρας της εκπομπής μας. Καμία συζήτηση. Και πόσο μάλλον όταν συζητιέται η εκπομπή, καλό κάνει αυτό. Δεν επηρεάστηκα αρνητικά καθόλου», ανέφερε αρχικά.

»Ξέρεις, όταν βλέπεις κάποιες εκπομπές, πάνω κάτω ξέρεις πώς θα κινηθούνε. Υπάρχουν παρουσιαστές που μοιράζουν τα θέματα και σου λέει “Εγώ δεν θα κλάψω πάνω από το χυμένο γάλα, θα το βγάλει κάποιος άλλος το φίδι από την τρύπα”. Τα μοιράζουνε πολύ αυτά. Άλλοι πάλι δεν φοβούνται, έχουν την άποψή τους με οποιοδήποτε κόστος», πρόσθεσε.

«Ο ρόλος του κακού και ο τίτλος που πουλάει»

Η Άννα Ζηρδέλη στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς διαμορφώνονται οι τηλεοπτικές περσόνες, υποστηρίζοντας πως πολλές φορές πρόκειται για συνειδητή επιλογή: «Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αρέσκονται σε έναν ρόλο. Δηλαδή ενώ στην παρέα μπορεί να είναι έξω καρδιά, σε μία εκπομπή τους αρέσει να είναι ο κακός ή η κακιά, γιατί θα βγάλει τον τίτλο. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ο τίτλος πουλάει».

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με την Ελεονώρα Μελέτη, κατά το παρελθόν, στο MEGA, η δημοσιογράφος δεν δίστασε να μιλήσει για μια απαιτητική περίοδο.

«Δεν ήταν καλή χρονιά για μένα τότε. Και φυσικά δεν φταίει η Ελεονώρα. Αρχικά φταίω εγώ. Άνθρωποι, καταστάσεις, το περιβάλλον που άφηνα εγώ να με επηρεάσουν. Δηλαδή όταν εμένα υπήρχαν άνθρωποι που με επηρέαζαν ότι ξαφνικά τα μαλλιά μου δεν ήταν ωραία…», είπε.

Και πρόσθεσε: «Εγώ πήγα στην εκπομπή αρχή της σεζόν extra small σε νούμερο και οριακά έφυγα large λόγω της ψυχολογίας… Εκεί βίωσα στην κυριολεξία το “σου πρήζουν τα συκώτια”. Και εκεί ξεκίνησα ψυχολόγο! Εκείνη την περίοδο της ζωής μου ξεκίνησα ψυχολόγο και με βοήθησε πολύ. Είναι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου μέχρι σήμερα. Και ενώ κάποιος λέει “Α καλέ τι ωραία, είσαι στην τηλεόραση”, εμείς που το ζούμε αυτό… δεν είναι ούτε τα λεφτά, ούτε καριέρα θα κάνεις σε αυτή την ηλικία πλέον».

