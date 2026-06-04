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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

04.06.2026 08:30

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

04.06.2026 08:30
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Σημαντικές αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους, αλλά και αναδρομικές επιστροφές χρημάτων που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν τα 7.800 ευρώ, αναμένεται να δουν χιλιάδες δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του Δημοσίου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μιας απόφασης-σταθμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία βάζει οριστικό τέλος σε έναν αυθαίρετο τρόπο υπολογισμού που εφάρμοζε ο ΕΦΚΑ για μια ολόκληρη τριετία.

Το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε τους επιζώντες συζύγους, κρίνοντας ότι ο ασφαλιστικός φορέας υπολόγιζε τις παροχές με λανθασμένο τρόπο, στερώντας τους σημαντικά ποσά. Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη ευθυγραμμιστεί με την απόφαση και δρομολογεί τις διαδικασίες για την καταβολή των αναδρομικών.

Η «παγίδα» του επανυπολογισμού

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην περίοδο ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), ο οποίος είχε μειώσει το ποσοστό της σύνταξης χηρείας από το 70% στο 50% της σύνταξης του θανόντος. Ωστόσο, η διοίκηση του ΕΦΚΑ προχώρησε σε μια ερμηνεία που οδήγησε σε «διπλό κούρεμα»:

Η νομική υποχρέωση: Ο νόμος όριζε ότι η σύνταξη χηρείας έπρεπε να αντιστοιχεί στο 50% της αρχικής σύνταξης που ελάμβανε ο θανών.

Η πρακτική του ΕΦΚΑ: Ο φορέας προχωρούσε πρώτα σε επανυπολογισμό και μείωση της σύνταξης του θανόντος και στη συνέχεια εφάρμοζε το 50% πάνω στο νέο, ήδη μειωμένο ποσό.

Αυτή η πρακτική κρίθηκε παράνομη από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ξεκαθάρισε ότι η βάση υπολογισμού έπρεπε να είναι η αρχική, πραγματική σύνταξη.

Ποιους αφορά και τι ποσά επιστρέφονται

Η απόφαση δεν αφορά οριζόντια όλους τους συνταξιούχους, αλλά επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη «μουαγιέν» δικαιούχων. Ειδικότερα, το δικαίωμα αναδρομικών κλειδώνει για:

  • Δικαιούχους συντάξεων χηρείας του Δημοσίου.
  • Περιπτώσεις όπου η σύνταξη απονεμήθηκε από τις 13 Μαΐου 2016 έως και τις 30 Απριλίου 2019 (διάστημα μεταξύ των νόμων Κατρούγκαλου και 4611/2019).

Τα ποσά των αναδρομικών που έχουν συσσωρευτεί από τις διαφορές της συγκεκριμένης τριετίας είναι διόλου ευκαταφρόνητα, καθώς εκτιμάται ότι κυμαίνονται από 4.000 έως 7.800 ευρώ ανά δικαιούχο, ανάλογα πάντα με το ύψος της αρχικής σύνταξης.

Η ανατροπή του 2019

Υπενθυμίζεται ότι το τοπίο στις συντάξεις χηρείας άλλαξε εκ νέου τον Μάιο του 2019 με τον νόμο 4611/2019. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση, το ποσοστό της σύνταξης του επιζώντος συζύγου επανήλθε στο 70% του θανόντος και ο τρόπος υπολογισμού εξορθολογίστηκε.

Ωστόσο, επειδή ο νόμος του 2019 δεν είχε αναδρομική ισχύ, η τριετής «μαύρη τρύπα» (2016-2019) παρέμενε σε εκκρεμότητα, η οποία κλείνει πλέον οριστικά με τη βούλα της δικαιοσύνης.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 08:31
syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

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