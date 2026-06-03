search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 19:34
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 18:08

Πιερρακάκης: «Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια»

03.06.2026 18:08
pierrakakis

Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε κοινές δηλώσεις με τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης του Οργανισμού, στο Παρίσι. Είπε, επίσης, ότι η πράσινη ενέργεια είναι αναμφίβολα ένας τομέας υψίστης σημασίας, στον οποίο πρέπει να πραγματοποιηθούν, σε επίπεδο Ευρώπης, οι αναγκαίες και σημαντικότερες επενδύσεις, όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Από την πλευρά του, ο κ. Κόρμαν είπε, μεταξύ άλλων, ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια. Η μεταστροφή της πορείας της χώρας, τόσο όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις όσο και τις δημοσιονομικές, είναι αξιοσημείωτη. Και είναι αποτέλεσμα φιλόδοξων πολιτικών μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις των κ. Πιερρακάκη και Κόρμαν

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον καλό μου φίλο Ματίας Κόρμαν για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης του θητείας ως γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ και να του ευχηθώ μια ακόμη πιο επιτυχημένη δεύτερη θητεία.

Βρισκόμαστε σήμερα στον ΟΟΣΑ συζητώντας ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα: πώς θα διαμορφώσουμε σωστά τις βιομηχανικές πολιτικές για ανοιχτές αγορές, ανάπτυξη και ευημερία. Ένα θέμα που, θα μου επιτρέψετε να σημειώσω, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο μετά τη σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προβλέπουν οι εθνικές ρήτρες διαφυγής στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιττό να πω ότι αυτό συνδέεται επίσης με την πρόσφατη διαπίστωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή γίνεται κατά 12% λιγότερο αισθητός στην Ευρώπη σε σχέση με το πώς θα ήταν εάν δεν είχαμε πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια τα τελευταία χρόνια, από το 2022 δηλαδή και μετά. Επομένως, πρόκειται αναμφίβολα για έναν τομέα υψίστης σημασίας, στον οποίο πρέπει να πραγματοποιήσουμε τις αναγκαίες και σημαντικότερες επενδύσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα.

 Η σημερινή ημέρα είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα. Οι οικονομικές προβλέψεις του ΟΟΣΑ επιβεβαίωσαν τη θετική πορεία και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε σήμερα την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται, θα έλεγα, για μια ιστορική απόφαση, η οποία σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας περιόδου 16 ετών που περιλάμβανε χρόνια δοκιμασιών και προκλήσεων για κάθε Έλληνα πολίτη.

Υπάρχουν δύο λέξεις-κλειδιά εδώ: εμπιστοσύνη και ευθύνη. Η απόφαση αυτή αντανακλά εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Αλλά είναι δική μας ευθύνη, ως υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, να μετατρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη σε μεγαλύτερη ευημερία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους Έλληνες πολίτες, τα ελληνικά νοικοκυριά, την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία συνολικά. Και σκοπεύουμε να το πετύχουμε.

Ματίας Κόρμαν: Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκο Πιερρακάκη. Έχουμε συνεργαστεί οι δυο μας πολύ παραγωγικά τα τελευταία χρόνια.

Θα ήθελα απλώς να πω ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια. Η μεταστροφή της πορείας της χώρας, τόσο όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις όσο και τις δημοσιονομικές, είναι αξιοσημείωτη. Και είναι αποτέλεσμα φιλόδοξων πολιτικών μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών. Η Ελλάδα έκανε τη δύσκολη δουλειά και τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά σε όλους: Ισχυρότερη ανάπτυξη σε σχέση με μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αξιόλογη ενίσχυση της απασχόλησης και σημαντική μείωση της ανεργίας.

Υπάρχει ακόμη απόσταση που πρέπει να καλυφθεί, ωστόσο η πορεία είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση και μάλιστα σε αντίθεση με τις τάσεις που παρατηρούνται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η Ελλάδα, ξεκινώντας από ένα επίπεδο πολύ υψηλού δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχει καταφέρει να το θέσει σε σταθερά πτωτική τροχιά και η πορεία αυτή συνεχίζεται. Η χώρα εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα και να μειώνει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, μέσα από έναν συνδυασμό ισχυρότερης ανάπτυξης και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.

Ζούμε βεβαίως σε δύσκολους καιρούς. Τόσο εξαιτίας των βραχυπρόθεσμων πιέσεων που προκαλεί, η πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όσο και λόγω μιας σειράς βαθύτερων και μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων. Φυσικά, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις. Χώρες σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ και σε όλο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα της ασθενούς αύξησης της παραγωγικότητας.

Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους φίλους και συναδέλφους μας στην Ελλάδα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ. Διότι κατά αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν τα εισοδήματα, θα βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και θα ενισχυθεί η παραγωγικότητα των οικονομιών μας.

Όπως είπα και προηγουμένως, είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι μαζί με τον καλό μου φίλο Κυριάκο Πιερρακάκη και ανυπομονώ για τις περαιτέρω συζητήσεις μας τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «φρενάρει» την παγκόσμια οικονομία – Απαισιοδοξία, πίεση και «καμπανάκι» ΟΟΣΑ

Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες- Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια συστήνει η Επιτροπή

ΣΕΦ κατά ΥΠΕΝ: 22 μήνες μία υπογραφή μπλοκάρει το φθηνό ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
F-35_new

Ρούμπιο: Ο νόμος κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35

anestidis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Άνθρακες ο θησαυρός» με τον Ανεστίδη – Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του – Ηθική ικανοποίηση, λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Νετανιάχου στους Ευρωπαίους ηγέτες: «Δεν έχουν τα κότσια» να αντισταθούν στους «βαρβάρους» – «Ντροπή το πώς φροντίζουν τις ισλαμικές μειονότητες»

lathos-kinisi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Βέντερς αποσύρει την «Λάθος κίνηση» λόγω της απρεπούς σκηνής με την 13χρονη Κίνσκι 

perifereiaka kanalia 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ολομέλεια την άλλη εβδομάδα το νομοσχέδιο Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Neutral-mirror-glaze-6
CUCINA POVERA

Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 19:33
F-35_new

Ρούμπιο: Ο νόμος κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35

anestidis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Άνθρακες ο θησαυρός» με τον Ανεστίδη – Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του – Ηθική ικανοποίηση, λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Νετανιάχου στους Ευρωπαίους ηγέτες: «Δεν έχουν τα κότσια» να αντισταθούν στους «βαρβάρους» – «Ντροπή το πώς φροντίζουν τις ισλαμικές μειονότητες»

1 / 3