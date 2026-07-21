Νέο βίντεο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – Τα πιθανά σενάρια για το πώς έγινε το ατύχημα

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Νέο βίντεο από τη σύγκρουση του επιβατηγού-οχηματαγωγού «ΕΛΥΡΟΣ» με το φορτηγό πλοίο «Iosif K.» το πρωί της Τρίτης, 21/7, στο λιμάνι της Σούδας, παρουσίασε το Mega.

Το οπτικό υλικό, το οποίο κατεγράφη από επιβάτη που βρισκόταν στο «Iosif K.», δείχνει το «ΕΛΥΡΟΣ» να προσκρούει στο άλλο πλοίο και να ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος, ενώ αμέσως μετά ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες και των δύο πλοίων.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν στα δύο πλοία.

Σημειώνεται ότι τη στιγμή του ατυχήματος, το «ΕΛΥΡΟΣ» είχε μόλις αποπλεύσει από τη Σούδα για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τον Πειραιά, μεταφέροντας 218 επιβάτες και μέλη πληρώματος, καθώς και 32 Ι.Χ. και 74 φορτηγά. Την ίδια ώρα, το «Iosif K.», το οποίο μετέφερε 84 φορτηγά με καύσιμα, εκτελούσε χειρισμούς πρόσδεσης, έχοντας – σύμφωνα με πληροφορίες – γνωστοποιήσει τον κατάπλου του περίπου μισή ώρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, στο σημείο όπου σημειώθηκε η σύγκρουση δεν λειτουργεί σύστημα VTCS (Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας), όπως συμβαίνει σε άλλα μεγάλα λιμάνια, μεταξύ αυτών και του Πειραιά. Για τον λόγο αυτό, η επικοινωνία των πλοίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ασυρμάτου.

Μετά το περιστατικό, το «Iosif K.» προσέδεσε στο λιμάνι παρουσία στελεχών του Λιμενικού. Και στα δύο πλοία επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να εκδοθούν τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης

Μία πρώτη εκτίμηση για το πώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η σύγκρουση διατύπωσε, μιλώντας στο Meganews, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό της κυκλοφορίας των πλοίων κατά την είσοδο και την έξοδό τους από το λιμάνι.

«Για να μπορέσει να φύγει κάποιο πλοίο από το λιμάνι ή για να μπορέσει κάποιο πλοίο να μπει στο λιμάνι, υπάρχει ένας άνθρωπος από τις λιμενικές υπηρεσίες στην προβλήτα, όπου κάνει σωστή διαχείριση κίνησης του λιμένα. Δηλαδή σε ποιον δίνει εντολή να μπει, σε ποιον δίνει εντολή να βγει, ποιος περιμένει, ποιος βάζει καταπέλτη, ποιος θα λύσει, θα δέσει…», εξήγησε.

«Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εκείνος ο άνθρωπος έδωσε εντολή ταυτόχρονα στο ένα πλοίο να φύγει και στο άλλο να μπει. Δεν πάμε κατευθείαν να πούμε “φταίνε τα πλοία, φταίνε οι καπετάνιοι”. Τη διαχείριση του λιμανιού την έχει αναλάβει μέσω ασυρμάτου ο υπεύθυνος. Από τη στιγμή που θα αντιληφθείς ότι ένα πλοίο κάνει κίνηση προς τα πίσω, ανάποδα δηλαδή, θέλει κάποια δευτερόλεπτα, ειδικά αυτά τα πλοία που είναι μεγάλα. Στο βίντεο βλέπουμε ότι είναι πολύ κοντά, οπότε ούτε ο ένας πρόλαβε να αντιδράσει, αλλά ούτε και ο άλλος. Να δούμε όμως από πού ξεκινάει όλο το θέμα; Για να λύσει το επιβατηγό να φύγει, να λύσει καταπέλτη, να λύσει τα σχοινιά, έχει πάρει άδεια για απόπλου από τον άνθρωπο που είναι εκεί. Από την άλλη, για να μπει μέσα στο λιμάνι το Ro Ro, έχει πάρει επίσης έγκριση από κάποιον άνθρωπο», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον κ. Βάλλη, λόγω του ότι το ένα πλοίο ήταν επιβατηγό και το άλλο Ro-Ro, η ασφαλέστερη διαδικασία θα ήταν να αποχωρήσει πρώτα το επιβατηγό και στη συνέχεια να εισέλθει το φορτηγό πλοίο, όταν πλέον η είσοδος του λιμανιού θα είχε ελευθερωθεί: «Λόγω του ότι το ένα είναι επιβατηγό και το άλλο είναι Ro Ro, θα έπρεπε το Ro Ro να περιμένει το επιβατηγό να φύγει και αφού “καθαρίσει” η είσοδος, τότε να μπει. Όμως, εδώ βλέπουμε πολλά λάθη. Συνήθως είναι δύο-τρία άτομα που έχουν την ευθύνη και την επίβλεψη αλλά ένας είναι ο προϊστάμενος, ο αξιωματικός ασφαλείας που είναι και πιο υψηλόβαθμος και δίνει τις εντολές και ρυθμίζει την κίνηση. (…) Ένας είναι αυτός που λέει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει».

Απαντώντας στο ερώτημα αν οι δύο καπετάνιοι θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη σύγκρουση, ο πρόεδρος της Ένωσης εκτίμησε ότι οι δυνατότητες αντίδρασης ήταν περιορισμένες, καθώς όλα δείχνουν πως ακολουθούσαν τις οδηγίες που είχαν λάβει: «Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι την τελευταία στιγμή μόνο εάν είχαν αντιληφθεί αυτό που βλέπουμε εμείς στο βίντεο. Εμείς, όμως, βλέπουμε το Ro Ro και το επιβατηγό να έρχονται με ταχύτητα χωρίς να κόβει ταχύτητα κάποιος, ήταν ήσυχοι ότι δεν συμβαίνει τίποτα, έχουμε πάρει οδηγίες, οπότε είναι όλα καλά».

Σε εξέλιξη έρευνα

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, γνωστοποίησε ότι έδωσε εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.



Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 21, 2026

«Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή».

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