Συναγερμός στη Σούδα: Φορτηγό πλοίο συγκρούστηκε με το «Έλυρος»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Σούδας, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Σύμφωνα με το cyclades24, το φορτηγό πλοίο τύπου Ro-Ro «Iosif K.» συγκρούστηκε με το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Έλυρος» ενώ βρίσκονταν εντός του λιμένα.

Ευτυχώς, το περιστατικό δεν είχε δυσάρεστη τροπή, καθώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός επιβάτη ή μέλους πληρώματος. Παράλληλα, από τη σύγκρουση δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το φορτηγό πλοίο οδηγήθηκε και έδεσε στο λιμάνι, παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυτικό ατύχημα, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος για τυχόν υλικές ζημιές στα δύο πλοία.

Και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.

Διαβάστε επίσης

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης

Η ΕΥΔΑΠ φέρνει την περιβαλλοντική εκπαίδευση στη Στερεά Ελλάδα: Νέο πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή και το νερό σε 200 σχολικές τάξεις σε Βοιωτία, Εύβοια και Φωκίδα

Μπλε καβούρια έχουν γεμίσει το Δέλτα του Πηνειού – Μεγάλος μπελάς για τους ψαράδες