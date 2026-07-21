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21.07.2026 11:33

Συναγερμός στη Σούδα: Φορτηγό πλοίο συγκρούστηκε με το «Έλυρος»

21.07.2026 11:33
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Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Σούδας, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Σύμφωνα με το cyclades24, το φορτηγό πλοίο τύπου Ro-Ro «Iosif K.» συγκρούστηκε με το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Έλυρος» ενώ βρίσκονταν εντός του λιμένα.

Ευτυχώς, το περιστατικό δεν είχε δυσάρεστη τροπή, καθώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός επιβάτη ή μέλους πληρώματος. Παράλληλα, από τη σύγκρουση δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το φορτηγό πλοίο οδηγήθηκε και έδεσε στο λιμάνι, παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυτικό ατύχημα, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος για τυχόν υλικές ζημιές στα δύο πλοία.

Και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.

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