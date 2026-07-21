«Σύντομα» νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος 60 οικονομιών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν «σύντομα», προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στο CNBC.

Την ώρα που οι υπηρεσίες του ξεκίνησαν έρευνες για ορισμένες εμπορικές πρακτικές, στοχεύοντας κυρίως την αναγκαστική εργασία, τα αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας και «θα δούμε σύντομα κινήσεις», ακόμα κι αν «δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Γκριρ.

Αυτοί οι δασμοί, που θα μπορούσαν να επιβληθούν σε βάρος των κυρίων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Άντι Μπέρναμ: Πώς ένας επιτυχημένος δήμαρχος έφτασε στην πρωθυπουργία και η διαφορά πολιτικής κουλτούρας με την Ελλάδα

Γάζα: Το Ισραήλ ξεκλήρισε κι άλλη οικογένεια Παλαιστινίων – Νεκρό ζευγάρι και τέσσερα παιδιά μετά από χτύπημα στο σπίτι τους

Σάλος στην Ιταλία για το θανατηφόρο περιστατικό τύπου Τζορτζ Φλόιντ στη Μπολόνια – Eισαγγελική έρευνα για τους αστυνομικούς