search
ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 17:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.07.2026 16:59

«Σύντομα» νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος 60 οικονομιών

21.07.2026 16:59
trump-nato-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν «σύντομα», προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στο CNBC.

Την ώρα που οι υπηρεσίες του ξεκίνησαν έρευνες για ορισμένες εμπορικές πρακτικές, στοχεύοντας κυρίως την αναγκαστική εργασία, τα αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας και «θα δούμε σύντομα κινήσεις», ακόμα κι αν «δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Γκριρ.

Αυτοί οι δασμοί, που θα μπορούσαν να επιβληθούν σε βάρος των κυρίων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Άντι Μπέρναμ: Πώς ένας επιτυχημένος δήμαρχος έφτασε στην πρωθυπουργία και η διαφορά πολιτικής κουλτούρας με την Ελλάδα

Γάζα: Το Ισραήλ ξεκλήρισε κι άλλη οικογένεια Παλαιστινίων – Νεκρό ζευγάρι και τέσσερα παιδιά μετά από χτύπημα στο σπίτι τους

Σάλος στην Ιταλία για το θανατηφόρο περιστατικό τύπου Τζορτζ Φλόιντ στη Μπολόνια – Eισαγγελική έρευνα για τους αστυνομικούς     

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
andy burnham 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Μπέρναμ: Καταργεί τον ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα με το καλημέρα σας – Τα αλλάζει όλα στην λειτουργία του κράτους

maketa-fotia-epidauros
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Επίδαυρο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκαν 12 εναέρια

tileorasi
MEDIA

Το Top 10 της Δευτέρας (20/7) από τα πιο αντιπροσωπευτικά της  θερινής τηλεθέασης

Grigoris-Dimitriadis
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπεσε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη, καλείται να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα

Ann-Widdecombe
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Με 21 σφυριές σκότωσε την πρώην υπουργό Αν Γουίτικαμ ο 28χρονος – Κάμερα στο σπίτι της φέρεται να κατέγραψε το συμβάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

samaras- tsipras- polakis- tasoulas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Κτήριο έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά, το δίπολο εκλογές ή ανασχηματισμός, ο εμφύλιος Αμαλίας - Κουμουνδούρου, η αναθεώρηση και ο Τασούλας 

heatwave (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται η κορύφωση του καύσωνα με 43άρια και αφρικανική σκόνη, πριν το λυτρωτικό Σιβηρικό πέρασμα

kipseli rogmes – metro – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στα κάγκελα οι κάτοικοι για τις ρωγμές – Εξώδικο, συνάντηση με ΤΕΕ και πίεση στο υπουργείο για απαντήσεις

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 17:34
andy burnham 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Μπέρναμ: Καταργεί τον ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα με το καλημέρα σας – Τα αλλάζει όλα στην λειτουργία του κράτους

maketa-fotia-epidauros
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Επίδαυρο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκαν 12 εναέρια

tileorasi
MEDIA

Το Top 10 της Δευτέρας (20/7) από τα πιο αντιπροσωπευτικά της  θερινής τηλεθέασης

1 / 3