Σάλος στην Ιταλία για το θανατηφόρο περιστατικό τύπου Τζορτζ Φλόιντ στη Μπολόνια – Eισαγγελική έρευνα για τους αστυνομικούς     

Takeaways by to pontiki AI Ο 43χρονος Αμπντεραχίμ Φακίρ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη συνοικία Πιλάστρο της Μπολόνιας, αφού προηγουμένως ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και έναν πολίτη.

Βίντεο που καταγράφουν το περιστατικό δείχνουν τον άνδρα να ζητά βοήθεια πριν χάσει τις αισθήσεις του, ενώ η εισαγγελία διεξάγει έρευνα για τον ρόλο των εμπλεκόμενων αστυνομικών και υγειονομικών.

Το γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις στην πόλη, αναδεικνύοντας ένα μείζον ζήτημα αστυνομικής βίας και λογοδοσίας στο επίκεντρο της ιταλικής πολιτικής σκηνής.

Παράλληλα, η υπόθεση αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της νέας κυβερνητικής διάταξης για την «ποινική ασπίδα» των αστυνομικών, η οποία επηρεάζει τη διαδικασία της δικαστικής έρευνας.

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Και όμως, αυτό συμβαίνει στη δημοκρατική Bologna της Ιταλίας, χώρας-μέλους της ΕΕ από την αστυνομία της Τζόρτζια Μελόνι.

Πρώτα τα ουρλιαχτά που πνίγουν έναν ακινητοποιημένο άνθρωπο και μετά η απόλυτη νεκρική σιγή. Το απίστευτο, δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου συνέβη το γεγονός, οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού παρακολουθούν απαθείς.

Ο άνθρωπος που πέθανε με τόσο ‘άδικο τρόπο ήταν ο Αμπντεραχίμ Φακίρ, 42 ή 43 ετών, μαροκινής καταγωγής, εγκατεστημένος επί χρόνια στην Ιταλία και ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης καθαρισμών και μετακομίσεων.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 19 Ιουλίου στη λαϊκή, πολυπολιτισμική συνοικία Πιλάστρο της Μπολόνιας.

Italy is facing growing unrest after a Moroccan migrant died during a police restraint following a violent rampage in Bologna in which he damaged cars and threatened people. Footage showing him struggling before losing consciousness has sparked protests by migrants and far-left… pic.twitter.com/ICxfTkmG13 — Israel News Pulse (@israelnewspulse) July 20, 2026

«Βοήθεια, σταματήστε, σταματήστε». Οι κραυγές του νεκρού έχουν καταγραφεί σε βίντεο.

Το βίντεο δείχνει δύο αστυνομικούς να ακινητοποιούν τον 43χρονο Μαροκινό με το πρόσωπο προς τα κάτω, τραβώντας τα χέρια του πίσω από την πλάτη του σε μια προσπάθεια να του περάσουν χειροπέδες.

Ένας τρίτος άνδρας, πιθανώς κάτοικος της περιοχής, βοηθά τους αστυνομικούς κρατώντας τους αστραγάλους του άνδρα.

Μετά από λίγα λεπτά, ο άνδρας σταματά να αντιστέκεται και φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συγκρατούν και τους αστραγάλους του. Ένας από αυτούς προσπαθεί να ελέγξει την κατάστασή του, αλλά δεν λαμβάνει καμία απάντηση.

«Συνέχεια ζητούσε βοήθεια. Δεν έκανε τίποτα· απλώς συνέχιζε να ζητάει βοήθεια. Ήταν λίγο ταραγμένος, φώναζε ‘βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια’».

Αυτό δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας κάτοικος της πολυκατοικίας στη Via Svevo, στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια.

Νωρίτερα είχε χρησιμοποιηθεί σπρέι πιπεριού.

Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και αναμένεται η νεκροψία.

A Bologna,un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ammanettato durante intervento della polizia. A

chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo,nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. pic.twitter.com/ffuGmsdzXy — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) July 19, 2026

«Δεν θα ησυχάσω…»

«Δεν θα ησυχάσω μέχρι να δικαιωθεί ο αδελφός μου. Δεν θα ησυχάσω». Αυτά είναι τα λόγια της , της αδελφής του Αμπντεραχίμ Φακίρ.

Η γυναίκα, μαζί με τον άλλο αδελφό του 43χρονου, με τον οποίο ζούσε, παρακολουθούσαν με δάκρυα στα μάτια καθώς η αστυνομία διεξήγαγε την έρευνά της.

Originario del Marocco

Abderrahim Fakir viveva da circa 35 anni in Italia,dove lavorava come facchino. Fakir era nato in Marocco,si era trasferito in Italia all'età di 7 anni insieme alla famiglia, non aveva mai ottenuto la cittadinanza italiana.



Lasciate un fiore per lui 🌺 pic.twitter.com/uh7L9c1zFk — @Stefanial❤️veOf (@StefanialoveOf) July 20, 2026

«Δεν ξέρουμε τι συνέβη», συνέχισε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εμφανώς συγκλονισμένη.

«Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Αυτοί – η αστυνομία – ξέρουν τι συνέβη· το μόνο που ξέρουμε είναι ότι λάβαμε ένα τηλεφώνημα που μας ενημέρωνε ότι είχε πεθάνει. Του έβαλαν χειροπέδες και πέθανε. Του επιτέθηκαν. Τον σκότωσαν και τον ξυλοκόπησαν· υπάρχουν μάρτυρες».

Αντιδράσεις σε όλη τη χώρα

Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ζητώντας «αλήθεια και δικαιοσύνη».

Οργανώθηκε επίσης καθιστική, μη βίαιη διαμαρτυρία με τη φωτογραφία του Φακίρ.

Ωστόσο η μεγάλη συγκέντρωση της Δευτέρας κατέληξε σε σοβαρή ένταση.

Tensions in Bologna during the demonstration for Abderrahim Fakir, the 42-year-old man who died in the Pilastro area during a police intervention. Protesters and riot police officers came into contact in front of the prefecture, where a crowd had gathered in protest. pic.twitter.com/YfURxInt9u — 𝕃𝕦𝕔𝕚𝕒𝕟𝕠 𝕃𝕦𝕝𝕫 (@altrella_l) July 20, 2026

Έγιναν συγκρούσεις κοντά στην αστυνομική διεύθυνση και την περιφέρεια, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα, αντλίες νερού και πραγματοποίησε εφόδους για να διαλύσει το πλήθος. Μέρος των διαδηλωτών πέταξε κροτίδες και έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητο.

Ο δήμαρχος της Μπολόνια Ματέο Λεπόρε στήριξε την ειρηνική κινητοποίηση και κάλεσε τους πολίτες σε συγκέντρωση περισυλλογής, με αίτημα να διαλευκανθεί πλήρως ο θάνατος.

Guerriglia a Bologna, barricate e scontri



Gli aggiornamenti in diretta a #ZonaBianca pic.twitter.com/13E4xpmLjq — Zona Bianca (@zona_bianca) July 20, 2026

Το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κίνημα Πέντε Αστέρων ζήτησαν επείγουσα ενημέρωση του Κοινοβουλίου από τον υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να πεθαίνει στα χέρια του κράτους».

Η κυβερνητική Δεξιά κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση. Η Λέγκα υιοθέτησε το σύνθημα «κάτω τα χέρια από την Αστυνομία», ενώ κυβερνητικά στελέχη καταδίκασαν τα συνθήματα περί «αστυνομικών δολοφόνων» και επιτέθηκαν στον δήμαρχο για τη συγκέντρωση

Η εισαγγελία της Μπολόνια έχει ανοίξει έρευνα και εξετάζει τον ρόλο δύο αστυνομικών και τεσσάρων υγειονομικών.

Έχει ζητήσει τα βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών.

Ιδιαίτερη πολιτική συζήτηση προκαλεί το γεγονός ότι στην υπόθεση εφαρμόζεται για πρώτη φορά η νέα διάταξη της κυβέρνησης Μελόνι για την αποκαλούμενη «ποινική ασπίδα» των αστυνομικών: Οι εμπλεκόμενοι καταγράφονται σε προκαταρκτικό μητρώο χωρίς να θεωρούνται αυτομάτως ύποπτοι.

Επομένως, δεν πρόκειται για ένα περιστατικό που πέρασε απαρατήρητο. Έχει ήδη μετατραπεί σε μείζον ζήτημα αστυνομικής βίας και λογοδοσίας στην Ιταλία, με αναπόφευκτες συγκρίσεις με τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ – αν και η δικαστική έρευνα πρέπει ακόμη να καθορίσει την ακριβή αιτία θανάτου και τις ευθύνες.

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