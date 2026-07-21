Φρικτό τροχαίο στο Βιετνάμ: Λεωφορείο πήρε φωτιά – Επτά νεκροί

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Τουλάχιστον επτά επιβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο πήρε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βιετνάμ, έκαναν γνωστό οι αρχές.
Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την επαρχία Λαμ Ντονγκ στην πόλη Χο Τσι Μινχ όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κι οι φλόγες παγίδευσαν πολλούς από τους επιβαίνοντες στο όχημα 24 θέσεων, ανέφερε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.
Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, άλλοι πέντε επιβάτες τραυματίστηκαν.
Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς στο όχημα. Πληροφορίες διεθνών μέσων αναφέρουν ότι αρχικά το λεωφορείο έπεσε σε ανάχωμα και εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια πήρε φωτιά.
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