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21.07.2026 07:06

Χιλή: Τουλάχιστον 10 νεκροί από σφοδρή καταιγίδα – Πάνω από 2.000 πληγέντες

21.07.2026 07:06
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Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 2.000 είδαν τα σπίτια τους να υφίστανται σοβαρές ζημιές εξαιτίας καταιγίδας η οποία έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις, φουσκοθαλασσιά και ισχυρούς ανέμους στη Χιλή από τη 15η Ιουλίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Καταμετρώνται μέχρι τώρα «δέκα νεκροί, τέσσερις αγνοούμενοι και 17 τραυματίες. Έχουμε 2.422 πληγέντες», είπε στον Τύπο η Αλίσια Σεμπριάν, διευθύντρια της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Χιλής (SENAPRED).

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ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 09:06
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