Ο Χαρδαλιάς υπέγραψε τη σύμβαση για νέο ΚΑΠΗ στον Δήμο Ηρακλείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στον Δήμο Ηρακλείου, του πρώτου από τα συνολικά 7 που δημιουργούνται σε ισάριθμους δήμους του λεκανοπεδίου, με πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Με γνώμονα τη συστηματική στήριξη των ατόμων της τρίτης ηλικίας και την περαιτέρω αναβάθμιση των δομών κοινωνικής φροντίδας, υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στον Δήμο Ηρακλείου, από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τον δήμαρχο Νίκο Μπάμπαλο και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Β. Τομέα Μαργαρίτας Βάρσου.

Το ΚΑΠΗ, είναι το πρώτο που συμβασιοποιείται από τα συνολικά 7 που θα δημιουργηθούν ή επεκταθούν σε ισάριθμους δήμους του λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 13 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση τους, περισσότεροι από 5.100 ηλικιωμένοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονες, ασφαλείς και πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις, σχεδιασμένες με στόχο την καθημερινή φροντίδα, την κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.676.000 ευρώ, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας, που αφορά την υλοποίηση 300+1 έργων και 50 παρεμβάσεων, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα του λεκανοπεδίου έως το τέλος του 2028.

Η σύμβαση προβλέπει την κατασκευή εξαώροφου οικοδομήματος με υπόγειο και θέσεις στάθμευσης εντός οικοπέδου 320 τμ, με πλήρη προσβασιμότητα και βοηθητικούς χώρους για τις λειτουργικές εγκαταστάσεις

Η είσοδος στο κτήριο θα γίνεται από την οδό Αγίου Λουκά, με πρόβλεψη πλήρους προσβασιμότητας μέσω κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρήση των εγκαταστάσεων από όλους. Στην υπόγεια στάθμη προβλέπονται χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί βοηθητικοί χώροι υποστήριξης της λειτουργίας του κτηρίου. Ακόμη προβλέπονται γραφεία, ιατρείων και ευεξίας, χώροι αποδυτηρίων και καθαριότητας, αίθουσες εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, καθώς και χώρους ανάπαυσης, κοινωνικής συναναστροφής και αναψυχής.

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς, «η προστασία και η αξιοπρεπής διαβίωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας αποτελεί έναν από τους πλέον σταθερούς και αδιαπραγμάτευτους άξονες της πολιτικής μας για την Αττική. Οι συμπολίτες μας, που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της κοινωνικής και οικονομικής πορείας του τόπου, αξίζουν όχι μόνο τον σεβασμό μας, αλλά κι ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο πλαίσιο φροντίδας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.

Τα επτά ΚΑΠΗ που υλοποιούμε μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος “Αττική 2021-2027” σε αντίστοιχους δήμους, αναμένεται να αποτελέσουν σημεία κοινωνικής αναφοράς σε κάθε περιοχή. Πρόκειται για δομές που ενισχύουν την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα, την κοινωνική επαφή και την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στην καθημερινή ζωή. Η σημερινή υπογραφή για το ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής αποτελεί την αρχή αυτού του συνολικού σχεδιασμού που έρχεται να υπηρετήσει έναν ξεκάθαρο στόχο: μια περιφέρεια πιο ανθρώπινη, πιο κοντά στον πολίτη και πιο ικανή να στηρίζει έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ηρακλείου Ν. Μπάμπαλος αναφέρθηκε στην εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ δήμου και περιφέρειας, ως προς την «παραγωγή έργου προς όφελος των πολιτών». Ευχαρίστησε τον Ν. Χαρδαλιά και το επιτελείο της περιφέρειας που «ικανοποιούν ακόμα ένα αίτημα της δημοτικής αρχής και των κατοίκων του Ηρακλείου» και πρόσθεσε: «Ειδικά το νέο δημοτικό ΚΑΠΗ που μαζί θα κατασκευάσουμε, θα έρθει να γίνει το δεύτερο σπίτι για τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσές μας που ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικίες. Θα τους προσφέρει στιγμές χαράς και δραστηριότητας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και σε λίγους μήνες, αντίστοιχα μαζί, να καταφέρουμε να παραδώσουμε έναν ακόμα όμορφο χώρο στις Ηρακλειώτισσες και τους Ηρακλειώτες».

Διαβάστε επίσης:

Χάρης Δούκας: «Ώρα να γίνει πράξη το Πάρκο στο Γουδή»

Παλλήνη – Γέρακας: Και τρίτη αποχώρηση από τη δημοτική παράταξη Αηδόνη – Επιστολή καταπέλτης από Νίκο Κούτρα

Χαρδαλιάς: 9 ψέματα και αλήθειες για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (video)