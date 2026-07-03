Παλλήνη – Γέρακας: Και τρίτη αποχώρηση από τη δημοτική παράταξη Αηδόνη – Επιστολή καταπέλτης από Νίκο Κούτρα

Με μία σκληρή επιστολή, που περιέχει σοβαρές αιχμές για τον τρόπο άσκησης της διοίκησης στο Δήμο Παλλήνης – Γέρακα, αποχωρεί από την παράταξη του δημάρχου Χρήστου Αηδόνη και ανεξαρτητοποιείται, ο δημοτικός σύμβουλος, Νίκος Κούτρας. Η νέα παραίτηση, τρίτη κατά σειρά τις τελευταίες λίγες εβδομάδες, επιβεβαιώνει τις φυγόκεντρες τάσεις στη δημοτική αρχή, ιδίως με δεδομένο ότι ο κ. Κούτρας ήταν εκ των αρχικών στελεχών, που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο πριν τρία στην κάθοδο του κ. Αηδόνη στα δημοτικά πράγματα της περιοχής.

«Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί μια στιγμή αντίδρασης ούτε είναι αποτέλεσμα προσωπικής πικρίας, αλλά το τελευταίο βήμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν από δεκαέξι μήνες, όταν υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του άμισθου Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Καθαριότητας» ξεκαθαρίζει ο κ. Κούτρας. Και προσθέτει με νόημα, αφού επισημαίνει ότι η ανεξαρτητοποίησή του δεν σημαίνει αποχώρηση από την ευθύνη:

«Επέλεξα να δώσω χρόνο. Πίστεψα ότι η αυτοκριτική θα υπερίσχυε της αλαζονείας, και ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις για διαφάνεια, αξιοκρατία και χρηστή διοίκηση θα αποκτούσαν πραγματικό περιεχόμενο. Περίμενα να δω μια δημοτική αρχή που θα υπηρετούσε τον πολίτη και όχι τον εαυτό της.

Δυστυχώς διαψεύστηκα.

Δεν περίμενα ότι ο άνθρωπος που γνώρισα πριν τριάντα χρόνια και με τον οποίο μοιράστηκα κοινές αξίες και ιδανικά θα εναγκαλιζόταν την χειρότερη μορφή εξουσίας.

Αντί για διαφάνεια κυριάρχησε η αδιαφάνεια, αντί για αξιοκρατία αναδείχτηκαν πρακτικές που δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας και εμπιστοσύνης των πολιτών. Αντί για συλλογική διοίκηση ο Δήμος οδηγήθηκε στη συγκέντρωση της εξουσίας σε έναν στενό κύκλο προσώπων, χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο, χωρίς κοινωνική αναφορά, αλλά με ιδιαίτερη έφεση στην παραπολιτική, στο κουτσομπολιό και στην τοξικότητα, αντί να τεθούν στο επίκεντρο οι πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών, η δημοτική αρχή επέλεξε τις ατελείωτες φωτογραφήσεις σε φανταχτερές πολιτιστικές φιέστες που μοναδικό σκοπό έχουν να καλύψουν το μηδενικό έργο.

Οι αλλεπάλληλες απευθείας αναθέσεις, που κατ΄ επανάληψη καταλήγουν στους ίδιους οικονομικούς φορείς, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα στους δημότες για τον τρόπο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος,

Η τοποθέτηση συγγενικών προσώπων του Δημάρχου σε έμμισθες θέσεις τραυματίζει, κατά την άποψη μου, το αίσθημα δικαιοσύνης και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την δημοτική αρχή. Οι προεκλογικές δεσμεύσεις για μια διαφορετική διοίκηση εγκαταλείφθηκαν πολύ γρήγορα, δίνοντας τη θέση τους σε μια λογική διατήρησης και αναπαραγωγής της εξουσίας».

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