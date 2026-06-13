Γρεβενά: Συνελήφθη ο δήμαρχος μετά από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή

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Στη σύλληψη του δημάρχου Γρεβενών, Κυριάκου Ταταρίδη, προχώρησαν οι Αρχές, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του εργαζόμενη του δήμου για εξύβριση και απειλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα.
Η εργαζόμενη στο Δήμο Γρεβενών κατέθεσε μήνυση χθες μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.
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