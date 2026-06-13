Γρεβενά: Συνελήφθη ο δήμαρχος μετά από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή

Στη σύλληψη του δημάρχου Γρεβενών, Κυριάκου Ταταρίδη, προχώρησαν οι Αρχές, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του εργαζόμενη του δήμου για εξύβριση και απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα.

Η εργαζόμενη στο Δήμο Γρεβενών κατέθεσε μήνυση χθες μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.

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