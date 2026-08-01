Μπαράζ συλλήψεων και προστίμων για φωτιές σε Αργολίδα και Αττική

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Τουλάχιστον 11 συλλήψεις πραγματοποίησε η Πυροσβεστική σε επτά διαφορετικές υποθέσεις πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλεία, Αττική, Σέρρες και Λέσβο, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (1/8), στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς ή παραβίαση μέτρων πυροπροστασίας. Η σοβαρότερη υπόθεση αφοράσ τη μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 09:51 της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Φίχτι του Δήμου Άργους-Μυκηνών, όπου συνελήφθησαν δύο άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας ημεδαπός 57 ετών και μία ημεδαπή 53 ετών προκάλεσαν σπινθήρες κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Φίχτι. Οι δύο συνελήφθησαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Αργολίδας.

Στο Κατάκολο Ηλείας, 34χρονη γυναίκα συνελήφθη επειδή έκανε χρήση βεγγαλικού πλησίον θαμνώδους έκτασης, παραβιάζοντας τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που ίσχυαν λόγω δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4· της επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Ακόμα, στη Δραβήσκο Σερρών, αλλοδαπός συνελήφθη για πυρκαγιά που προκλήθηκε από αμέλεια, ενώ έκαιγε το πλαστικό περίβλημα ηλεκτρικών καλωδίων με σκοπό την πώλησή τους, με πρόστιμο 1.125 ευρώ.

Στην Κηφισιά, δύο άνδρες, υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 59 και 49 ετών, συνελήφθησαν επειδή εκτελούσαν εργασίες με τροχό πλησίον δασικής έκτασης, ενώ ίσχυε δείκτης κατηγορίας 5, με πρόστιμο 3.750 ευρώ.

Ανάλογη υπόθεση καταγράφηκε στα Σπάτα, όπου ημεδαπός 52 ετών και υπήκοος Ρουμανίας 41 ετών συνελήφθησαν για τον ίδιο λόγο, με το ίδιο πρόστιμο.

Επίσης, στα Μυστεγνά Λέσβου, 18χρονος συνελήφθη αφού προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια με τροχό κοπής μετάλλων, ενώ στη Νέα Ερυθραία, 74χρονος και αλλοδαπός συνελήφθησαν για θερμές εργασίες κοπής και ηλεκτροσυγκόλλησης σε δασική περιοχή υπό συναγερμό.

Πόσα πρόστιμα έχει επιβάλει φέτος η Πυροσβεστική

Από την 1η Ιανουαρίου έως την 1η Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 641 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 949.770,50 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 254 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Μάλιστα, από αυτές, οι 226 (88,98%) αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 28 (11,02%) περιπτώσεις πρόθεσης. Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, διερευνώντας κάθε έναυσμα εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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