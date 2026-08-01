ΤΕΧΑΝ: Απολύσεις και στάση εργασίας στην εταιρεία

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Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην ΤΕΧΑΝ έχει αντίκτυπο και στους εργαζόμενους της, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχόμενες απολύσεις.

Μόλις προχθές πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και συγκέντρωση των εργαζομένων έξω από τα γραφεία της ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, μετά από καταγγελίες για αθρόες απολύσεις, με αιτήματα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία τον περασμένο Μάρτιο δήλωνε πως απασχολεί 600 εργαζόμενους με στόχο μέχρι το τέλος του 2026 να φτάσουν τους 1.000. Ωστόσο, το Μάιο, εν μέσω της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξεκίνησαν δεκάδες απολύσεις που σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Μάλιστα, όπως καταγγέλει το σωματείο των εργαζομένων της ΤΕΧΑΝ, η διοίκηση αρνήθηκε να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των εργαζομένων, ενώ κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ομάδες περιφρούρησης της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν να μη χαθεί καμία θέση εργασίας, ανεξαρτήτως της έκβασης της σύμβασης της ΤΕΧΑΝ με τους δήμους και τις Περιφέρειες. Σε περίπτωση άλλου αναδόχου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, με πλήρη αναγνώριση όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Απαιτούν «άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων, να σταματήσουν οι προσπάθειες εξώθησης των εργαζομένων σε παραίτηση μέσω εκβιαστικών μετακινήσεων, εφαρμογή των μέτρων προστασίας των εργαζομένων».

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