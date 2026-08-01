Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί υπερκέρδη ακτοπλοϊκών – Κρατική αποζημίωση από τα λεφτά των φορολογουμένων»

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Σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση απευθύνει ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την απόφαση που ελήφθη «σύμφωνα με δημοσιεύματα την περασμένη Τετάρτη στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών», σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού κρατικής αποζημίωσης προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τις κοινωνικές εκπτώσεις, με στόχο την αποφυγή νέων αυξήσεων στους ναύλους.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι, «βάσει των αναφορών, ο νέος μηχανισμός κρατικής αποζημίωσης ύψους 60 εκατ. ευρώ θα καλύπτει μέρος των κερδών που χάνουν οι εταιρείες από τις κοινωνικές εκπτώσεις». Προσθέτει πως «δηλαδή για να μην χάσουν τα υπερκέρδη τους οι ακτοπλοϊκές εταιρείες».

Ο κ. Τσουκαλάς καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει άμεσα αν ισχύει η συγκεκριμένη απόφαση και να τοποθετηθεί σε επτά καίρια ερωτήματα. Μεταξύ άλλων, ζητά να διευκρινιστεί από πού θα βρεθούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ, επισημαίνοντας πως «όποτε επιλέγει, βρίσκει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά αρνείται πεισματικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για στήριξη των νέων, των δανειοληπτών, των μικρομεσαίων και των συνταξιούχων».

Επιπλέον, ερωτά γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να επιδοτήσει τις εταιρείες ώστε να προσφέρουν «τζάμπα εταιρική κοινωνική ευθύνη με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων», καθώς και ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της νέας «αδιαφανούς ‘συμφωνίας κυρίων’» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις. Ζητά επίσης να αποσαφηνιστεί αν προβλέπονται δεσμεύσεις από πλευράς των εταιρειών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται ακόμη στην ανάγκη διασφάλισης ισότιμων εκπτώσεων σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στη μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά και στη χρονοκαθυστέρηση της καταβολής του μεταφορικού ισοδύναμου σε πολίτες και επιχειρήσεις που το δικαιούνται.

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς θέτει ζήτημα διαφάνειας και αμεροληψίας, σημειώνοντας πως, τη στιγμή που η Επιτροπή Ανταγωνισμού ετοιμάζεται –σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της– να εκδώσει τα συμπεράσματά της για την οργάνωση και τα σημαντικά προβλήματα της ακτοπλοΐας, η κυβέρνηση προχωρά σε επιδοτήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα την περασμένη Τετάρτη στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών αποφασίστηκε η συγκρότηση μηχανισμού μέσω του οποίου το κράτος θα αποζημιώνει τις εταιρείες για τις κοινωνικές εκπτώσεις, με στόχο να αποφευχθούν νέες αυξήσεις στους ναύλους. Βάσει των αναφορών, ο νέος μηχανισμός κρατικής αποζημίωσης ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ θα καλύπτει μέρος των κερδών, που χάνουν οι εταιρείες από τις κοινωνικές εκπτώσεις.

Δηλαδή για να μην χάσουν τα υπερκέρδη τους οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύει αυτή η απόφαση και να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

1. Από που θα βρει τα 60 εκατομμύρια; Όποτε επιλέγει, βρίσκει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά αρνείται πεισματικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για στήριξη των νέων των δανειοληπτών, των μικρομεσαίων και των συνταξιούχων;

2. Γιατί επιλέγει η κυβέρνηση να επιδοτήσει τις εταιρείες ώστε να “προσφέρουν” τζάμπα εταιρική κοινωνική ευθύνη με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων; Πρώτη φορά βλέπουμε επιδοτούμενη από τους πολίτες «εταιρική κοινωνική ευθύνη».

3. Ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της νέας αδιαφανούς “συμφωνίας κυρίων” με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις; Προβλέπονται κάποιες δεσμεύσεις εκ μέρους τους;

4. Πώς θα διασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες θα προσφέρουν ισότιμες εκπτώσεις σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ποιες είναι αυτές;

5. Γιατί δεν προχωρά η κυβέρνηση σε μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια;

6. Γιατί σε συνθήκες ακρίβειας και πληθωρισμού η κυβέρνηση καθυστερεί την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου σε πολίτες και επιχειρήσεις που το δικαιούνται;

7. ⁠ Πόσο διαφανές και αμερόληπτο είναι, τη στιγμή που η Επιτροπή Ανταγωνισμού ετοιμάζεται -σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της- να εκδώσει τα συμπεράσματα της για την οργάνωση και τα σημαντικά προβλήματα της ακτοπλοΐας, η κυβέρνηση να προχωρά σε επιδοτήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών;

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