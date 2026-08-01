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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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01.08.2026 14:46

ΚΚΕ: Τεράστια τα κενά σε οργανικές θέσεις και σε τεχνικά μέσα στο Πυροσβεστικό Σώμα κ. Μητσοτάκη

01.08.2026 14:46
MAT

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Σε σχολιασμό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με τις καταστροφικές πυρκαγιές, προχώρησε το ΚΚΕ.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του: «Πολύ αργά θυμήθηκε ο κ. Μητσοτάκης την “εμπιστοσύνη” και τη “στήριξη” στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει διαχρονικά χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις σε προσωπικό και τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και αναγκαίο εξοπλισμό, γι’ αυτό και οι πυροσβέστες δίνουν μια μάχη σε αντίξοες συνθήκες.

Καμιά εμπιστοσύνη δεν έχει ο λαός στην κυβέρνηση και το εχθρικό κράτος, οι προτεραιότητες των οποίων αφήνουν για μια ακόμη φορά αποκαΐδια. Γι’ αυτό και παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του ΚΚΕ στη Βουλή, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, δεν είχαν πάρει κανένα μέτρο πρόληψης, επιστρατεύοντας τώρα ξανά τις άσχημες καιρικές συνθήκες για να κρύψουν τις δικές τους εγκληματικές ευθύνες.

Οι δυνάμεις του ΚΚΕ βρίσκονται στα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας τη μάχη της κατάσβεσης και της προστασίας του λαού και της περιουσίας του σε όλη τη χώρα, απαιτώντας άμεσα από την κυβέρνηση να διατεθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών».

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