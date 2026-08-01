Χαλκιδική: Παρ’ ολίγον πνιγμός 12χρονης στη Φούρκα – Συνελήφθη ο πατέρας της

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Περιστατικό παρ’ ολίγον πνιγμού μίας 12χρονης υπηκόου Αλβανίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Φούρκα» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου διαπίστωσαν ότι η 12χρονη ευρισκόμενη στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή, ένιωσε έντονη δυσφορία μετά από κατάποση θαλασσινού νερού και στη συνέχεια εξήλθε από τη θάλασσα υποβοηθούμενη από τους συνομηλίκους της, έχοντας τις αισθήσεις της.

Στην 12χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής, για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 45χρονος πατέρας της 12χρονης, για παράβαση του άρθρου 360 του Π.Κ. «Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου».

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