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01.08.2026 14:14

Guardian: Πυκνό παραμένει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας (Video)

01.08.2026 14:14
Bretanida

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Ρεπορτάζ αναφορικά με την 38χρονη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη έκανε ο βρετανικός Guardian, χαρτογραφώντας τις κινήσεις της πριν το φρικτό τέλος.

Η κόρη δικηγόρου από το Εδιμβούργο, η γυναίκα ζούσε και εργαζόταν στις ΗΠΑ, πριν φτάσει στην Ελλάδα, από την Κύπρο, για να δει φίλους της.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου διέμενε με τον γιο ενός Έλληνα φίλου της στο Κερατσίνι. Πριν φύγει από εκεί, του είχε πει ότι θα περνούσε λίγες ημέρες με φίλους από τις ΗΠΑ στην Κυψέλη.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών, που προσπαθούν απεγνωσμένα να ανασυνθέσουν τις κινήσεις της, έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους επειδή δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους Αμερικανούς φίλους της.

Άλλα μέλη του κοινωνικού της κύκλου στην Αθήνα έχουν δώσει καταθέσεις, παρέχοντας μαρτυρίες που χαρακτηρίζονται «εξαιρετικά χρήσιμες». Αλλά, κανείς δεν κρίνεται ως ύποπτος.

«Η 15η Ιουλίου ήταν η τελευταία ημέρα που είχε επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους φίλους της», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Οι έρευνές μας επικεντρώνονται στις ημέρες που ακολούθησαν, στα άτομα που ενδέχεται να συνάντησε και στα μέρη όπου διέμεινε. Οι Αμερικανοί φίλοι της δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί».

Η αστυνομία εξακολουθεί να πιστεύει ότι η βαλίτσα είχε μεταφερθεί στον τόπο του εγκλήματος. Αλλά, πιστεύεται πως η γυναίκα πέθανε σε κοντινή απόσταση. Σημειώνεται πως μέχρι και αυτή την ώρα ο θάνατός της δεν έχει χαρακτηριστεί ανθρωποκτονία.

«Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να πέθανε και στη συνέχεια, για κάποιο λόγο, να αποκρύφτηκε η σορός της» ανέφερε η κα. Δημογλίδου. «Προτεραιότητά μας είναι να διαπιστώσουμε ποιος άφησε τη βαλίτσα. Όποιος κι αν ήταν, φρόντισε να μην αφήσει πίσω του αποτυπώματα ή ίχνη DNA».

Το μυστήριο με το κινητό της

Προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο στην υπόθεση, έγινε γνωστό ότι το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης Βρετανίδας παρέμενε ενεργό και χρησιμοποιούνταν για ημέρες μετά τον θάνατό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συντετριμμένος πατέρας της είπε στους αστυνομικούς ότι λάμβανε γραπτά μηνύματα από την κόρη του και πίστευε πως ήταν ζωντανή και καλά στην υγεία της, μέχρι τη δημόσια ταυτοποίηση της σορού της.

Στα μηνύματα ανέφερε ότι «είχε ανάγκη να μείνει μόνη». Οι Αρχές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ανακτήσει τη συσκευή, εκτιμούν ότι τα μηνύματα στάλθηκαν σκόπιμα ώστε να μη δηλωθεί η εξαφάνισή της και «να κερδηθεί χρόνος». Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει το ψηφιακό αποτύπωμα του τηλεφώνου στην Αθήνα.

«Πρέπει να θεωρήσουμε ότι το άτομο που είχε στην κατοχή του το τηλέφωνό της και έστειλε αυτά τα μηνύματα, ημέρες αφότου οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι πιθανότατα είχε πεθάνει, συνδέεται με την υπόθεση και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να γνώριζε προσωπικά» την 38χρονη, σημείωσε πηγή.

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