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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

31.07.2026 06:30

Γλυκό τηγανητό γάλα

31.07.2026 06:30
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Ένα πεντανόστιμο και απλό γλύκισμα που παρασκευάζεται με απλά υλικά και άμεσα διαθέσιμα, όπως η ζάχαρη, το γάλα, τα αυγά και η φρυγανιά.

Μια πρωτότυπη και αρχαία συνταγή της περιφέρειας της Λιγυρίας και ιδιαίτερα της Γένοβας που διαδόθηκε κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας σε πολλά μέρη της Ελλάδας και υιοθετήθηκε με μερικές παραλλαγές.

Υλικά για τη Συνταγή

500 ml γάλα πλήρες, σε θερμοκρασία δωματίου

75 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ., κοσκινισμένο

75 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

2 αυγά ολόκληρα

1 κρόκο αυγού

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Για το πανάρισμα και το τηγάνισμα

1 αυγό

Τριμμένη φρυγανιά

Φυστικέλαιο ή σπορέλαιο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε την κρέμα, βάζοντας σε ένα μπολ τη ζάχαρη, τα αυγά και τον κρόκο αυγού. Χτυπήστε τα με το μίξερ χειρός ή με σύρμα για λίγα λεπτά, προσθέστε το γάλα σε θερμοκρασία δωματίου και ανακατέψτε καλά.

2. Ρίξτε το κοσκινισμένο αλεύρι και χτυπήστε σε χαμηλή ταχύτητα. Ενσωματώστε το ξύσμα λεμονιού, αδειάστε το μίγμα σε κατσαρόλα και μαγειρέψτε το σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να σφίξει πολύ η κρέμα.

3. Στρώστε ένα ταψί με πλαστική μεμβράνη, απλώστε την κρέμα ομοιόμορφα και ισιώστε την επιφάνειά της με μια σπάτουλα. Αφήστε την να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και τοποθετήστε το σκεύος στο ψυγείο για να σφίξει για περίπου 2 ώρες.

4. Μόλις κρυώσει καλά, αφαιρέστε την από το ταψί και τεμαχίστε την με ένα κοφτερό μαχαίρι, σε τετράγωνα κομμάτια.

5. Χτυπήστε καλά το αυγό σε ένα μπολάκι και σε ένα άλλο βάλτε την τριμμένη φρυγανιά.

6.Περάστε τους κύβους της κρέμας, πρώτα από το χτυπημένο αυγό και μετά από την φρυγανιά, πιέζοντας καλά για να κολλήσει το πανάρισμα.

7. Ζεστάνετε άφθονο λάδι σε μια κατσαρόλα με ψηλά τοιχώματα και τηγανίστε τα κομμάτια κρέμας για περίπου 5με 8 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Μην βάζετε πολλά μέσα στο τηγάνι, 4-5 τη φορά είναι αρκετά, για να μην χαμηλώνει η θερμοκρασία του λαδιού.

8. Μόλις είναι έτοιμα, στραγγίστε τα σε απορροφητικό χαρτί και πασπαλίστε τα με ζάχαρη κρυσταλλική και κανέλα. Μπορείτε, αν θέλετε, να τα απολαύσετε βουτώντας τα σε λιωμένη σοκολάτα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 07:25
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