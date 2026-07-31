Έκρηξη σε ορυχείο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 34 νεκροί

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Τουλάχιστον 34 ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων μεταλλευτικού συγκροτήματος στην επαρχία Μπαλοχιστάν του Πακιστάν την Πέμπτη (30/7), σύμφωνα με τις αρχές.
Ο υπουργός Ορυχείων και Ανάπτυξης Ορυκτών του Μπαλοχιστάν, Σοάιμπ Νοσερβάνι, είχε δηλώσει νωρίτερα στο πρακτορείο Reuters ότι την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν στο τμήμα του συγκροτήματος που κατέρρευσε συνολικά 36 άνθρωποι. Από αυτούς, οι 25 αγνοούνταν αργά το βράδυ της Πέμπτης, ανέφερε.
Οι προσπάθειες διάσωσης πραγματοποιούνται σε βάθος 4.000 ποδιών (1.219 μέτρων), σύμφωνα με τον Μοχάμαντ Ατίφ, επικεφαλής επιθεωρητή ορυχείων της επαρχίας.
Ο Αμπντούλ Γάνι Μπαλόχ, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος αρμόδιος για τα ορυχεία στην περιοχή, ανέφερε: «Δύο ορυχεία που βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο υπέστησαν ζημιές από ισχυρή έκρηξη αερίου μεθανίου».
Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Σοράντζ, μια απομακρυσμένη περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Κουέτα.
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