Ζέτα Μακρυπούλια: «Έβαλα τον εαυτό μου σε αδράνεια για πολλά χρόνια – Συγκρούστηκα πολύ με το θέμα της εικόνας»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τη μοναχικότητα την οποία έχει επιλέξει και πλέον απολαμβάνει, μίλησε η Ζέτα Μακρυπούλια, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- σε μια ιδιαίτερη φάση που αντιμετώπισε μέχρι και πριν από μια πενταετία με την εικόνα της.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Instyle, με αφορμή το νέο θεατρικό της βήμα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια τόνισε ότι έπειτα από εσωτερική δουλειά, συνειδητοποίησε ότι είχε βάλει τον εαυτό της σε αδράνεια για πολλά χρόνια.

«Μέσα από πολλά που έχω κάνει για εμένα, κατάλαβα κάτι που δεν ήταν συνειδητό. Ότι το να μένω μόνη μου δεν ήταν και το καλύτερο μου, δεν το καταλάβαινα όμως τότε, γιατί πραγματικά περνούσα ωραία, πραγματικά ήθελα να είμαι με τους φίλους μου, τους ανθρώπους μου, τις σχέσεις μου οπότε δεν καταλάβαινα ότι αυτό από πίσω έκρυβε κάτι άλλο πέρα από όλη αυτή τη χαρά που βίωνα. Αργότερα λίγο άρχισα να το συνειδητοποιώ και τώρα μπορώ να σου πω ότι το αποζητώ κιόλας. Μου αρέσει να γυρίζω σπίτι, να κλείνω την πόρτα και να είμαι μόνη και να κάνω το πρόγραμμα μου χωρίς να δίνω λογαριασμό, να βλέπω ό,τι θέλω στην τηλεόραση, να χαζεύω, να διαβάζω, να χορεύω, να κάνω ό,τι μου κατέβει» είπε και πρόσθεσε:

«Θεωρώ ότι έβαλα τον εαυτό μου σε αδράνεια για πολλά χρόνια. Και ακόμα υπάρχει, το ξέρω, απλά δεν του δίνω τόσο σημασία πια. Δεν το κάνω πρωταγωνιστή. Δεν κάνω την αδράνεια πρωταγωνιστή της ζωής μου ακόμα κι αν είναι. Δεν το παίρνω τόσο στα σοβαρά πια. Επειδή πέρασα μια φάση, μέχρι πριν από λίγο καιρό, μέχρι και πριν από μια πενταετία θα το πω έτσι χοντρικά, με την εικόνα, με το θέμα της εικόνας… Συγκρούστηκα πάρα πολύ με αυτό. Μόλις άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό που βγάζουμε προς τα έξω δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλουμε και είμαστε πραγματικά, εκεί ταρακουνήθηκε το σύμπαν μου όλο. Αυτό που βγάζεις εσύ στον κύκλο σου προς τα έξω σπάνια είναι το ίδιο με αυτό που συμβαίνει μέσα σου, συνήθως είναι το αντίθετο».

Διαβάστε επίσης:

Ο Σαμ Σμιθ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν

Η Κέιτι Χολμς στηρίζει τη απόφαση της κόρης να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της, Τομ Κρουζ

Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο – H βόλτα με σκάφος μαζί με τη Μαρίνα Βερνίκου (Photos)



