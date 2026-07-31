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31.07.2026 09:29

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79 – Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του (Photos)

31.07.2026 09:29
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Τα 79α γενέθλιά του γιόρτασε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, με την κόρη του, Κάθριν, να του εύχεται δημοσίως, δηλώνοντας τυχερή που υπάρχει στη ζωή τους.

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες του πατέρα της και ορισμένα κοινά στιγμιότυπά τους από την παιδική της ηλικία.

«Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε και ακόμη πιο τυχερά είναι τα παιδιά μας που σε έχουν ως παππού» έγραψε στη λεζάντα.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει αποκτήσει πέντε παιδιά. Η Κάθριν είναι το μεγαλύτερο παιδί του από τον γάμο του με τη δημοσιογράφο Μαρία Σράιβερ και είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Κρις Πρατ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 09:39
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