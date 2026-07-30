search
ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 21:12
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.07.2026 21:06

Ο Σαμ Σμιθ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν

30.07.2026 21:06
sam-smith

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τον αρραβώνα του με τον σύντροφό του, τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν, επιβεβαίωσε ο Σαμ Σμιθ, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους ετοιμάζονται να παντρευτούν.

Ο 34χρονος Βρετανός τραγουδιστής έκανε γνωστή την είδηση σε συνέντευξή του στους New York Times, αναφέροντας ότι εκείνος και ο 32χρονος Κόουαν είναι πλέον αρραβωνιασμένοι, μετά από περίπου τρία χρόνια σχέσης.

Η αποκάλυψη έγινε λίγο πριν από την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ του Σμιθ, με τίτλο «Hazel Eyes». Όπως εξήγησε ο ίδιος, ο δίσκος είναι αφιερωμένος στο χρώμα των ματιών του αρραβωνιαστικού του.

Ο Σμιθ ξεκίνησε να γράφει το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ, «Everlasting Love», το βράδυ πριν από το πρώτο του ραντεβού με τον σχεδιαστή μόδας. Ο ίδιος σημείωσε πως η μουσική του έχει συχνά ταυτιστεί με τη μελαγχολική πλευρά του έρωτα, ωστόσο το συγκεκριμένο κομμάτι αποτέλεσε την πρώτη φορά που έγραψε «για αμοιβαία αγάπη».

Από την πρώτη κοινή εμφάνιση μέχρι την επιβεβαίωση της σχέσης

Ο Σαμ Σμιθ και ο Κρίστιαν Κόουαν πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια κοινή εμφάνισή τους τον Δεκέμβριο του 2022, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και την πρώην πρώτη κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο.

Παρά τις επόμενες κοινές εμφανίσεις τους, η σχέση τους επιβεβαιώθηκε επίσημα τον Μάιο του 2024.

Ο Σαμ Σμιθ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την απόφασή του να προστατεύει την προσωπική του ζωή από τη δημοσιότητα. Σε συνέντευξή του στο GQ U.K. το 2022 είχε δηλώσει: «Τα τελευταία χρόνια, καθώς έχω αποκτήσει αυτοπεποίθηση με τον εαυτό μου, έχω δεχτεί πολλή  προσοχή. Ήταν απίστευτο».

Στη συνέχεια είχε προσθέσει: «Έχω αποφασίσει ότι πλέον θα κρατάω πάντα αυτό το κομμάτι της ζωής μου ιδιωτικό. Το να σε αγαπά κάποιος είναι ένα τόσο μεγάλο δώρο».

Διαβάστε επίσης:

Η Κέιτι Χολμς στηρίζει τη απόφαση της κόρης να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της, Τομ Κρουζ

Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο – H βόλτα με σκάφος μαζί με τη Μαρίνα Βερνίκου (Photos)

Χριστίνα Παππά: Ξεσπά για τις αντιδράσεις μετά την εξομολόγηση για τη μητέρα της – «Εσείς ποιοι είστε;» (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση της ΕΛΑΣ σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: Είναι δέσμιοι των τραπεζών, δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τα συμφέροντα τους 

sam-smith
LIFESTYLE

Ο Σαμ Σμιθ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν

pyrosvestes kriti 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για λάθη στο σχεδιασμό της πυρόσβεσης, μετά την τραγική απώλεια των 3 πυροσβεστών

iran frouroi epanastasis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αεροπορική βάση στην Ιορδανία και κατέστρεψαν τρία αμερικανικά F-35 – Διαψεύδει η CENTCOM

anarguros-mariolis
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης οδήγησε ασθενοφόρο για να σπεύσει να βοηθήσει τραυματία – «Γιατρός πρότυπο», έγραψε ο Γεωργιάδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

moro-diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ο περιορισμός της ζάχαρης πριν το παιδί γίνει δυο ετών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

garides_voutyrates
CUCINA POVERA

Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

savvidis-paliouri
BUSINESS

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 21:09
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση της ΕΛΑΣ σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: Είναι δέσμιοι των τραπεζών, δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τα συμφέροντα τους 

sam-smith
LIFESTYLE

Ο Σαμ Σμιθ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν

pyrosvestes kriti 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για λάθη στο σχεδιασμό της πυρόσβεσης, μετά την τραγική απώλεια των 3 πυροσβεστών

1 / 3