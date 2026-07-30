Ο Σαμ Σμιθ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν

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Τον αρραβώνα του με τον σύντροφό του, τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν, επιβεβαίωσε ο Σαμ Σμιθ, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους ετοιμάζονται να παντρευτούν.

Ο 34χρονος Βρετανός τραγουδιστής έκανε γνωστή την είδηση σε συνέντευξή του στους New York Times, αναφέροντας ότι εκείνος και ο 32χρονος Κόουαν είναι πλέον αρραβωνιασμένοι, μετά από περίπου τρία χρόνια σχέσης.

Η αποκάλυψη έγινε λίγο πριν από την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ του Σμιθ, με τίτλο «Hazel Eyes». Όπως εξήγησε ο ίδιος, ο δίσκος είναι αφιερωμένος στο χρώμα των ματιών του αρραβωνιαστικού του.

Ο Σμιθ ξεκίνησε να γράφει το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ, «Everlasting Love», το βράδυ πριν από το πρώτο του ραντεβού με τον σχεδιαστή μόδας. Ο ίδιος σημείωσε πως η μουσική του έχει συχνά ταυτιστεί με τη μελαγχολική πλευρά του έρωτα, ωστόσο το συγκεκριμένο κομμάτι αποτέλεσε την πρώτη φορά που έγραψε «για αμοιβαία αγάπη».

Από την πρώτη κοινή εμφάνιση μέχρι την επιβεβαίωση της σχέσης

Ο Σαμ Σμιθ και ο Κρίστιαν Κόουαν πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια κοινή εμφάνισή τους τον Δεκέμβριο του 2022, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και την πρώην πρώτη κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο.

Παρά τις επόμενες κοινές εμφανίσεις τους, η σχέση τους επιβεβαιώθηκε επίσημα τον Μάιο του 2024.

Ο Σαμ Σμιθ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την απόφασή του να προστατεύει την προσωπική του ζωή από τη δημοσιότητα. Σε συνέντευξή του στο GQ U.K. το 2022 είχε δηλώσει: «Τα τελευταία χρόνια, καθώς έχω αποκτήσει αυτοπεποίθηση με τον εαυτό μου, έχω δεχτεί πολλή προσοχή. Ήταν απίστευτο».

Στη συνέχεια είχε προσθέσει: «Έχω αποφασίσει ότι πλέον θα κρατάω πάντα αυτό το κομμάτι της ζωής μου ιδιωτικό. Το να σε αγαπά κάποιος είναι ένα τόσο μεγάλο δώρο».

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