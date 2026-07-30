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30.07.2026 18:50

Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο – H βόλτα με σκάφος μαζί με τη Μαρίνα Βερνίκου (Photos)

30.07.2026 18:50
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Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο συνεχίζει να απολαμβάνει η Σοφία Βεργκάρα, η οποία βρίσκεται στο «Νησί των Ανέμων» εδώ και αρκετές ημέρες. Τις προηγούμενες ημέρες, μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε σε θαλάσσια εξόρμηση μαζί με τη Μαρίνα Βερνίκου.

Στα σχετικά στιγμιότυπα, η διάσημη ηθοποιός και η γνωστή φωτογράφος καταγράφονται σε σκάφος, παρέα με ακόμη αρκετά άτομα, δείχνοντας χαλαρές και ευδιάθετες. Σε ορισμένες εικόνες, η σταρ του Χόλιγουντ εμφανίζεται με μακρύ λευκό φόρεμα, ενώ η Μαρίνα Βερνίκου φορά ένα εντυπωσιακό μπικίνι.

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν επίσης τη στιγμή που αποβιβάζονταν από το σκάφος.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα η Σοφία Βεργκάρα είχε βρεθεί στην κοσμική Ψαρρού, όπου επισκέφθηκε ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά του νησιού. Εκεί συναντήθηκε με τον Αντώνη Ρέμο, παρουσία και της Μαρίνας Βερνίκου, με τη συνάντησή τους να καταγράφεται από τον φακό του Mykonos Live TV.

Μόλις η ηθοποιός αντίκρισε τον γνωστό Έλληνα ερμηνευτή, τον χαιρέτησε θερμά. Οι δυο τους αντάλλαξαν χειραψία και είχαν μια σύντομη συνομιλία σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.

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