Σοφία Βεργκάρα: Ξέφρενες νύχτες στη Μύκονο – Νέα βίντεο από τις διακοπές της στην Ελλάδα

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Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Σοφία Βεργκάρα η οποία δεν παραλείπει να μοιράζεται διάφορα στιγμιότυπα από τις διακοπές της στη Μύκονο.

Στη χθεσινή της ανάρτηση, η 54χρονη ηθοποιός δημοσίευσε κάποια βίντεο από νυχτερινή της έξοδο στο νησί των ανέμων. Στο κλιπ, η Σοφία Βεργκάρα εμφανίζεται να χορεύει σε γνωστό μαγαζί του νησιού, ενώ στην παρέα της ήταν μεταξύ άλλων προσώπων, η Μαρίνα Βερνίκου.

«Νύχτες στη Μύκονο» έγραψε στη λεζάντα…

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