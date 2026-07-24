Rosalia: Οργισμένες αντιδράσεις για την προσβλητική ανάρτηση μετά την ήττα της Αργεντινής στο Μουντιάλ (Video)

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Οργισμένες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση που έκανε η Rosalia σχετικά με την ήττα της Εθνικής ομάδας της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, λίγες μέρες πριν από τις συναυλίες της Ισπανίδας ποπ σταρ στο Μπουένος Άιρες.

Ο λόγος για την κοινοποίηση ενός βίντεο στο TikTok της Μία Χαλίφα -στο οποίο η Αμερικανολιβανέζα ηθοποιός γιορτάζει τη νίκη της Ισπανίας με το μήνυμα «Πώς ακούγεται η ζωή τώρα που οι ‘πέρλες’ ηττήθηκαν», με τη συνοδεία του τραγουδιού της Ροσαλίας «La Perla»– η οποία θεωρήθηκε προσβολή στην Αργεντινή.

Στην ισπανική αργκό, η λέξη «perla» αναφέρεται σε ταραχοποιούς, προβληματικούς ή δύσκολους ανθρώπους.

Αφού διέγραψε την ανάρτηση, η Rosalia ζήτησε συγγνώμη στο Instagram, εξηγώντας ότι είχε κοινοποιήσει το βίντεο χωρίς να γνωρίζει πραγματικά «τι έλεγε».

«Μόνο αγάπη έχω για την Αργεντινή» υποστήριξε.

Την ίδια στιγμή, λίγες μέρες πριν από την πρώτη από τις τέσσερις sold-out συναυλίες της «Lux Tour» στο Μπουένος Άιρες, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζητούν μποϊκοτάζ της Rosalia.

ROSALÍA apologized to Argentina on her Instagram Stories, saying she shared the video only because it featured her song La Perla.



“I shared it because La Perla was playing, and I didn’t even read what it said. My bad. Sorryyyyyyyy.” pic.twitter.com/ENodJJb0dh July 22, 2026

«Τι θα γινόταν αν ζητούσαμε επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήρια;», «Επέστρεψα τα εισιτήρια που αγόρασα για τις ανιψιές μου. Αποφάσισαν μόνες τους να μην έρθουν να σας δουν (…) απογοητεύσατε πολύ τους Αργεντινούς θαυμαστές σας», «επιστροφή εισιτηρίων» είναι λόγσα μόνο από τα πολλά σχόλια κάτω από την τελευταία ανάρτηση της Ισπανίδας καλλιτέχνιδας.

Πάντως, πηγές εντός της διοργάνωσης της συναυλίας στο Μπουένος Άιρες δήλωσαν στο AFP ότι ο αριθμός των αιτημάτων επιστροφής χρημάτων είναι ασήμαντος σε σύγκριση με τα 50.000 εισιτήρια που έχουν πουληθεί.

Ωστόσο, μια συμφωνική συναυλία προς τιμήν της Ροσαλίας, που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη σε ένα μουσείο στην επαρχία της Κόρδοβα (κεντρική Αργεντινή), ακυρώθηκε, με τους διοργανωτές να υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους ότι έλαβαν «πολυάριθμα μηνύματα μίσους».

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