search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:10
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.07.2026 13:36

Rosalia: Οργισμένες αντιδράσεις για την προσβλητική ανάρτηση μετά την ήττα της Αργεντινής στο Μουντιάλ (Video)

24.07.2026 13:36
rosalia-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οργισμένες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση που έκανε η Rosalia σχετικά με την ήττα της Εθνικής ομάδας της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, λίγες μέρες πριν από τις συναυλίες της Ισπανίδας ποπ σταρ στο Μπουένος Άιρες.

Ο λόγος για την κοινοποίηση ενός βίντεο στο TikTok της Μία Χαλίφα -στο οποίο η Αμερικανολιβανέζα ηθοποιός γιορτάζει τη νίκη της Ισπανίας με το μήνυμα «Πώς ακούγεται η ζωή τώρα που οι ‘πέρλες’ ηττήθηκαν», με τη συνοδεία του τραγουδιού της Ροσαλίας «La Perla»– η οποία θεωρήθηκε προσβολή στην Αργεντινή.

Στην ισπανική αργκό, η λέξη «perla» αναφέρεται σε ταραχοποιούς, προβληματικούς ή δύσκολους ανθρώπους.

Αφού διέγραψε την ανάρτηση, η Rosalia ζήτησε συγγνώμη στο Instagram, εξηγώντας ότι είχε κοινοποιήσει το βίντεο χωρίς να γνωρίζει πραγματικά «τι έλεγε». 

«Μόνο αγάπη έχω για την Αργεντινή» υποστήριξε.

Την ίδια στιγμή, λίγες μέρες πριν από την πρώτη από τις τέσσερις sold-out συναυλίες της «Lux Tour» στο Μπουένος Άιρες, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζητούν μποϊκοτάζ της Rosalia.

«Τι θα γινόταν αν ζητούσαμε επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήρια;», «Επέστρεψα τα εισιτήρια που αγόρασα για τις ανιψιές μου. Αποφάσισαν μόνες τους να μην έρθουν να σας δουν (…) απογοητεύσατε πολύ τους Αργεντινούς θαυμαστές σας», «επιστροφή εισιτηρίων» είναι λόγσα μόνο από τα πολλά σχόλια κάτω από την τελευταία ανάρτηση της Ισπανίδας καλλιτέχνιδας.

Πάντως, πηγές εντός της διοργάνωσης της συναυλίας στο Μπουένος Άιρες δήλωσαν στο AFP ότι ο αριθμός των αιτημάτων επιστροφής χρημάτων είναι ασήμαντος σε σύγκριση με τα 50.000 εισιτήρια που έχουν πουληθεί.

Ωστόσο, μια συμφωνική συναυλία προς τιμήν της Ροσαλίας, που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη σε ένα μουσείο στην επαρχία της Κόρδοβα (κεντρική Αργεντινή), ακυρώθηκε, με τους διοργανωτές να υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους ότι έλαβαν «πολυάριθμα μηνύματα μίσους».

Διαβάστε επίσης:

Jon Bon Jovi: Τερμάτισε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος στη φωνή του (Video)

Ο Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει στο Θέατρο Βράχων με τη συναυλία «Χέρια Φτερά»

Το «(What’s The Story) Morning Glory?» αναγνωρίστηκε ως το κορυφαίο όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τρωάδες» του Ευριπίδη στην Επίδαυρο – Νέες φωτογραφίες και μια ιστορική πρωτοβουλία για την προσβασιμότητα

photo 1
ADVERTORIAL

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

mitsotakis-vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων – Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση για αυτές τις αλλαγές (Video)

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ανθόφυτο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα

skai_dikigoroi
MEDIA

ΣΚΑΪ: Δύο δικηγόροι, ένα επίθετο, ένα μπάχαλο στη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Στενή» η πόρτα της ΕΛΑΣ για τους «πρώην»

mitsotakis- tsipras- androulakis – syrigos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ερώτημα των… διακοπών ο χρόνος εκλογών, οι εκκρεμότητες του Τσίπρα, το… Παγκρήτιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και το παζλ του Συρίγου με τα F35 και S400

SYROS_ISLAND
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Θρίλερ με τον θάνατο της διασώστριας, ο καβγάς εξελίχθηκε σε τραγωδία

stavrosgeorgiou_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λάπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:08
parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τρωάδες» του Ευριπίδη στην Επίδαυρο – Νέες φωτογραφίες και μια ιστορική πρωτοβουλία για την προσβασιμότητα

photo 1
ADVERTORIAL

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

mitsotakis-vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων – Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση για αυτές τις αλλαγές (Video)

1 / 3