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ΜΟΥΣΙΚΗ

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22.07.2026 13:51

Ο Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει στο Θέατρο Βράχων με τη συναυλία «Χέρια Φτερά»

22.07.2026 13:51
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Ο Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει ανανεωμένος με νέα ελληνικά τραγούδια που παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής έρχεται στο εμβληματικό Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στον Βύρωνα, για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, πάθος και μαγεία κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό.

Ο Μάριος Φραγκούλης φέρνει μαζί του μια αγκαλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια-σταθμούς, αλλά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου που έχουμε αγαπήσει μέσα από τη μοναδική του φωνή.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς συναυλιακούς χώρους της πόλης.

Με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη κοντά του, έναν νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρσι και διακρίθηκε φέτος στην 5η Ακρόαση Νέων Καλλιτεχνών της Μικρής Άρκτου.

Με δύο καινούργια τραγούδια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τη Μικρή Άρκτο, σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου και μουσική Χρίστου Θεοδώρου.

Με την υπογραφή του Παρασκευά Καρασούλου στην επιμέλεια προγράμματος και την καλλιτεχνική συνάντησή τους μετά από χρόνια, δυναμικά παρούσα.

Με καλοκαιρινή διάθεση και χαρά που ενθαρρύνουν την ελπίδα να χτιστούν ξανά οι κοινοί μας μύθοι με τα τραγούδια που θα τους αφηγηθούν. Με ένα Φεγγάρι ερωτευμένο να θυμίζει πως οι μουσικές νύχτες της Αθήνας μπορούν να παραμένουν μαγικές…

Ταυτότητα Παράστασης:

  • Μάριος Φραγκούλης – «Χέρια Φτερά»
  • Συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης
  • Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος
  • Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»
  • Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026
  • Ώρα έναρξης: 21:00
  • Τιμές εισιτηρίων: από 20 ευρώ
  • Προπώληση: Εισιτήρια, ticketservices.gr

Πάιρνουν μέρος οι μουσικοί:

  • Πιάνο: Στάθης Σούλης
  • Μπάσο: Αλέξανδρος Τράμπας
  • Κιθάρα: Δημήτρης Στασινός
  • Ντραμς: Γιώργος Μανιάτης
  • Κρουστά: Αλέξης Κώστας
  • Συνθεσάιζερ: Δημήτρης Ανδρεάδης

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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 15:38
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