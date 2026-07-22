OPEN: Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη την Παρασκευή (24/7) στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στις 08:45 της Παρασκευής (24/7) θα μεταδοθεί συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στους Μάνο Νιφλή, Γιάννη Κολοκυθά που παρουσιάζουν την καθημερινή πρωινή εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος».

Η συνέντευξη, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα μεταδοθεί στη διάρκεια της μεθαυριανής εκπομπής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει στις ερωτήσεις των δύο δημοσιογράφων για τις εκλογές, την ακρίβεια, τα μέτρα στήριξης μεσαίας τάξης και ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, τις κυβερνητικές συνεργασίες, τις σχέσεις με Σαμαρά–Καραμανλή, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, τις υποκλοπές, τις σχέσεις με την Τουρκία, τη συνταγματική αναθεώρηση.

Διαβάστε επίσης:

Ιστοσελίδα κάνει μετρήσεις δημοφιλίας και τηλεθέασης στις ΗΠΑ με στοιχεία προβολών της Wikipedia

Alpha: Σε εξέλιξη τα γυρίσματα για τον δεύτερο κύκλο της… θεϊκής κωμικής σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό»

Πόση διάρκεια είχαν τα παρατεταμένα «γκολ» των αθλητικογράφων στις περιγραφές αγώνων στο Μουντιάλ