Ιστοσελίδα κάνει μετρήσεις δημοφιλίας και τηλεθέασης στις ΗΠΑ με στοιχεία προβολών της Wikipedia

Takeaways by to pontiki AI Η ιστοσελίδα Television Stats καταρτίζει λίστες δημοφιλίας τηλεοπτικών προγραμμάτων βασιζόμενη κυρίως στις καθημερινές προβολές σελίδων της Wikipedia για κάθε τίτλο.

Η εταιρεία θεωρεί τις αναζητήσεις αυτές ως αξιόπιστο δείκτη της περιέργειας του κοινού, ενισχύοντας τα δεδομένα με επιπλέον δείκτες αφοσίωσης που δεν αποκαλύπτονται.

Με βάση μια κλίμακα εκατό μονάδων, η πλατφόρμα ταξινομεί τις εκπομπές σε κατηγορίες δημοφιλίας, χαρακτηρίζοντας ως φαινόμενα όσες ξεπερνούν τους ογδόντα βαθμούς.

Τη μέθοδο αυτή ανέπτυξε ο προγραμματιστής Ντέιβιντ Ματσέρντζι, ο οποίος ειδικεύεται στη δημιουργία εργαλείων για την παρακολούθηση της κίνησης και της απήχησης περιεχομένου.

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Η νεοφυής ιστοσελίδα Television Stats, επικεντρωμένη στην κατάταξη τηλεοπτικών εκπομπών χρησιμοποιεί τις προβολές τους στην Wikipedia ως κύρια πηγή και καταρτίζει λίστες με τα δημοφιλέστερα προγράμματα.

Θεμέλιο στις δυναμομετρήσεις του Televisionstats.com για τις λίστες στην ενότητα «Attention Score», με καθημερινή ενημέρωση, αποτελεί η Wikipedia.

«Κάθε βαθμολογία ξεκινά με τις προβολές σελίδων της Wikipedia: πόσοι άνθρωποι διαβάζουν τις σελίδες ανα τίτλο στη Wikipedia κάθε μέρα», εξηγεί η Television Stats στην ιστοσελίδα της.

Η εταιρεία πιστεύει ότι η χρήση της Βικιπαίδειας «είναι ένα από τα καλύτερα διαθέσιμα μέτρα για την εκτίμηση της περιέργειας του κοινού, καλύπτοντας όλους, όσοι πραγματικά αναζητούν πληροφορίες μέχρι τους θαυμαστές που ελέγχουν τα γεγονότα μετά από ένα επεισόδιο».

Στη συνέχεια, η Television Stats κατατάσσει τις πιο δημοφιλείς εκπομπές στις ΗΠΑ με βάση μια βασική βαθμολογία 100, «προσαρμοσμένη στην τυπική καθημερινή εκπομπή που καταλαμβάνει την πρώτη θέση», αναφέρει η εταιρεία, προσθέτοντας ότι «οι περισσότεροι τίτλοι βρίσκονται αρκετά κάτω από αυτό το επίπεδο».

Στην πιο πρόσφατη λίστα της, που καλύπτει το περασμένο Σάββατο και ενημερώθηκε την Κυριακή, οι 10 κορυφαίες σειρές σύμφωνα με τον δείκτη διαδικτυακής αφοσίωσης που βασίζεται στη Βικιπαίδεια, που επικαιροποιήθηκε λίγο νωρίτερα, είναι: «House of the Dragon» (HBO Max), με βαθμολογία 64,7 μονάδες, «I Will Find You», το νέο θρίλερ του Χάρλαν Κόμπεν στο Netflix, με 37,7 μονάδες, «The Hawk», η νέα κωμωδία του Γουίλ Φερέλ για το επαγγελματικό γκολφ (Netflix), με 36,5 πόντους, «Ride Or Die», το νέο δράμα του Peacock με θέμα μια ασυνήθιστη παρέα πληρωμένων δολοφόνων, με 33 βαθμούς και «Widow’s Bay» (Apple TV+), με βαθμολογία 31,4.

Τη λίστα του Top 10 συμπληρώνουν οι σειράς «Ted Lasso»,«Little House on the prairie»(η νέα έκδοση για το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» «Agent Kim Reactivated» (κορεατική δραματική σειρά θρίλερ, διαθέσιμη στο Netflix των ΗΠΑ), «Silo» και «East Paradise».

Οι βαθμολογίες μεταξύ 20 και 49 θεωρούνται «υψηλές», ενώ οι βαθμολογίες 50-79 είναι «εξαιρετικές» και κάθε σειρά με βαθμολογία 80+ αποτελεί «φαινόμενο», σύμφωνα με την εταιρεία.

Αν και οι προβολές σελίδων της Wikipedia αποτελούν τη βάση για αυτές τις λίστες, το Television Stats αναφέρει ότι η «βάση» της Βικιπαίδεια «ενισχύεται στη συνέχεια με επιπλέον δείκτες αφοσίωσης, καθένας από τους οποίους σταθμίζεται ανάλογα με το πόσο αξιόπιστα αντανακλά την πραγματική προσοχή». Πλην όμως οι υπόλοιπες πηγές δεν αποκαλύπτονται στον ιστότοπο.

Η, μάλλον παράδοξη, μέθοδος καταγραφής της καθημερινής απήχησης οπτικοακουστικού περιεχομένου που βασίζεται στην Βικιπαίδεια, αναπτύχθηκε από τον Ντέιβιντ Ματσέρντζι, έναν 42χρονο προγραμματιστή λογισμικών και επιχειρηματία του Λος Άντζελες ο οποίος έχει δημιουργήσει επίσης ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την «παρακολούθηση» της κίνησης στο λιανεμπόριο σε καθημερινή βάση.

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