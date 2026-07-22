Σταύρος Γεωργίου: Τον σκότωσαν στο ξύλο, ήταν νεκρός για ώρες – «Κλειδί» η ώρα θανάτου, στο «μικροσκόπιο» το κινητό του

Takeaways by to pontiki AI Ο 73χρονος δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στην Αθήνα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από άγριο ξυλοδαρμό.

Οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως ανθρωποκτονία, καθώς ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος προήλθε από εγκληματική ενέργεια.

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών επικεντρώνονται σε βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις και τον προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου θανάτου.

Στον χώρο δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το θύμα ενδέχεται να άνοιξε οικειοθελώς την πόρτα στον δράστη.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών συνεχίζουν την αυτοψία στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

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Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 73χρονου δικηγόρου, Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ νεκρός μέσα στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής, κατά τη διενέργεια νεκροψίας, διαπίστωσε ότι ο ποινικολόγος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού καθώς έφερε πολλαπλά χτυπήματα από γροθιές και κλωτσιές κυρίως στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να προκληθεί αιμορραγία. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το κεφάλι του δικηγόρου χτυπήθηκε και στην ξύλινη επένδυση ενός κρεβατιού.

Επιπρόσθετα ο ιατροδικαστής θεωρεί πως ο 73χρονος ήταν νεκρός για αρκετές ώρες.

Οι έρευνες, όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι Αρχές να αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Την ίδια ώρα, το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, οι κάμερες ασφαλείας της 3ης Σεπτεμβρίου που βρίσκονται κοντά στην πολυκατοικία που διατηρούσε το δικηγορικό του γραφείο, αλλά και οι καταθέσεις των γειτόνων του έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών αρχών

Υπενθυμίζεται ότι ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε μέσα στο γραφείο του νεκρός το βράδυ της Τρίτης, γυμνός και σε εμβρυική στάση μέσα σε μια λίμνη αίματος.

«Κλειδί» η ώρα θανάτου

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή στο σημείο μετέβησαν τόσο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών όσο και ιατροδικαστής, καθώς οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο γραφείο του ποινικολόγου διαπίστωσαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Όπως είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, τις αρχικές εκτιμήσεις επιβεβαίωσε και ο ιατροδικαστής, γεγονός που οδήγησε στην ανάληψη της προανάκρισης από το αρμόδιο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε ότι ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας είναι να προσδιοριστεί, μέσω της νεκροτομής, ο ακριβής χρόνος θανάτου, ώστε οι αστυνομικοί να αναζητήσουν βιντεοληπτικό υλικό και άλλα αποδεικτικά στοιχεία από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με στόχο την ταυτοποίηση του δράστη.

Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στον χώρο, στοιχείο που, όπως ανέφερε, δείχνει ότι το θύμα πιθανότατα άνοιξε οικειοθελώς την πόρτα στον δράστη.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο χώρος είχε ερευνηθεί ή αναστατωθεί, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν έχουν αφαιρεθεί προσωπικά αντικείμενα ή χρηματικά ποσά, επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. και εξήγησε πως αυτό θα διαπιστωθεί σε συνεργασία με τα οικεία πρόσωπα του ποινικολόγου.

«Φαίνεται ότι βρίσκεται εκεί, τουλάχιστον από το προηγούμενο 24ωρο», όπως είπε. «Βέβαια, ο χρόνος θανάτου θα μας προσδιοριστεί με τη νεκροτομή. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι έγινε επιτόπου εξερεύνηση, ακόμα βρίσκονται στο σημείο οι συνάδελφοι, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μας δοθούν πολύ χρήσιμα στοιχεία» συμπλήρωσε

Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών παραμένουν στο γραφείο του ποινικολόγου, πραγματοποιώντας εξονυχιστική αυτοψία και συλλέγοντας κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον το τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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