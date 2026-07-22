Πειραιάς: Αναφορές για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο – Εκκενώθηκαν πολυκατοικίες, διακόπηκε η κυκλοφορία Ηλεκτρικού και τραμ

Takeaways by to pontiki AI Οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά, προχωρώντας σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών.

Η Πυροσβεστική επιχειρεί στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις για να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και να διαπιστώσει τα αίτια της διαρροής.

Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του Μετρό και του Τραμ.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή του περιστατικού και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την ασφάλειά τους.

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές τις τελευταίες ώρες, έπειτα από αναφορές για διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ομηρίδη-Σκυλίτση και Πυθαγόρα, όπου εντοπίστηκε πιθανή διαρροή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο βρίσκονται 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι κλειστό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών.

Λόγω του περιστατικού η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται εκτροπές στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Πύλης καθώς και στη συμβολή της Πύλης με την οδό Γεννναδίου.

Τα συνεργεία της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου όσο και τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται πράγματι για διαρροή αερίου ή για άλλη αιτία που προκάλεσε την κινητοποίηση.

Αλλαγές υπάρχουν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, μετά από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά:

– Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά.

– Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων.

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