search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 13:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.07.2026 13:09

Πειραιάς: Αναφορές για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο – Εκκενώθηκαν πολυκατοικίες, διακόπηκε η κυκλοφορία Ηλεκτρικού και τραμ

22.07.2026 13:09
peiraias new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά, προχωρώντας σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών.
  • Η Πυροσβεστική επιχειρεί στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις για να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και να διαπιστώσει τα αίτια της διαρροής.
  • Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του Μετρό και του Τραμ.
  • Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή του περιστατικού και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την ασφάλειά τους.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές τις τελευταίες ώρες, έπειτα από αναφορές για διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ομηρίδη-Σκυλίτση και Πυθαγόρα, όπου εντοπίστηκε πιθανή διαρροή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο βρίσκονται 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι κλειστό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών.

Λόγω του περιστατικού η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται εκτροπές στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Πύλης καθώς και στη συμβολή της Πύλης με την οδό Γεννναδίου.

Τα συνεργεία της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου όσο και τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται πράγματι για διαρροή αερίου ή για άλλη αιτία που προκάλεσε την κινητοποίηση.

Αλλαγές υπάρχουν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ 

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, μετά από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά:

– Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά.

– Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Διαβάστε επίσης

Σταύρος Γεωργίου: Τον σκότωσαν στο ξύλο, ήταν νεκρός για ώρες – «Κλειδί» η ώρα θανάτου, στο «μικροσκόπιο» το κινητό του

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Θερμοκρασίες έως και 43°C και καταιγίδες

Επιδρομή ακρίδων στη Βόρεια Ελλάδα – Πώς να προστατεύσετε φυσικά το σπίτι σας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pao_podosfairo_2207_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Με 23 παίκτες η αποστολή για την Ουγγαρία – Ντε Φράι και Καλάμπρια οι πρώτοι αρχηγοί

mitsotakis_montenegro_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης με Μοντενέγκρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα (Video)

seires new
MEDIA

Ιστοσελίδα κάνει μετρήσεις δημοφιλίας και τηλεθέασης στις ΗΠΑ με στοιχεία προβολών της Wikipedia

rubio_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Λαβρόφ – Ρούμπιο στις Φιλιππίνες την Πέμπτη (23/7)

mairi-linta-new1
ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Λίντα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της – Αυτή ήταν η τελευταία της επιθυμία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poinikologos
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου δείχνουν τα στοιχεία - Τι «είδε» ο ιατροδικαστής

texan
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος στην ΤΕΧΑΝ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης: Έλεγχος αν το πραγματικό κόστος πήγε 300.000 από 66.000 ευρώ

mpakogianni- tzitzikostas- gerovasili- mitarakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η υποψηφιότητα της Ντόρας, η κινητικότητα Τζιτζικώστα, η σίγουρη Γεροβασίλη για ΕΛΑΣ, τα ζόρια ΠΑΣΟΚ και η μάχη Μηταράκη – Μουσουρούλη στη Χίο 

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 13:36
pao_podosfairo_2207_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Με 23 παίκτες η αποστολή για την Ουγγαρία – Ντε Φράι και Καλάμπρια οι πρώτοι αρχηγοί

mitsotakis_montenegro_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης με Μοντενέγκρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα (Video)

seires new
MEDIA

Ιστοσελίδα κάνει μετρήσεις δημοφιλίας και τηλεθέασης στις ΗΠΑ με στοιχεία προβολών της Wikipedia

1 / 3