Συνάντηση Λαβρόφ – Ρούμπιο στις Φιλιππίνες την Πέμπτη (23/7)

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Ο Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε σήμερα (22/7) στους δημοσιογράφους ότι θα συναντηθεί αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου, με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στις Φιλιππίνες.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Η συνάντηση αυτή θα είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση. Είναι προτιμότερο να τίθενται τα προβλήματα και να δίνονται απαντήσεις», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας πως η συνάντηση θα λάβει χώρα αύριο το πρωί στο περιθώριο συνάντησης διπλωματικών εκπροσώπων των χωρών της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στη Μανίλα από τις 19 Ιουλίου, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον Λαβρόφ στο περιθώριο εκδηλώσεων που σχετίζονται με τον ASEAN, αλλά δεν ήταν σίγουρος αν μια τέτοια συνάντηση είχε οριστικοποιηθεί.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα (20/7) σχετικά με την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει ότι η Μόσχα τάσσεται υπέρ της συνάντησης των δύο κορυφαίων διπλωματών.

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