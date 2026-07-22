«Metropolitan: The Urban Theater»: Αγαπημένα έργα και εντυπωσιακές παραγωγές τη νέα θεατρική σεζόν – Αναλυτικά το πρόγραμμα

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Το Metropolitan: The Urban Theater ανακοινώνει το νέο καλλιτεχνικό του πρόγραμμα για τη θεατρική περίοδο 2026–2027, παρουσιάζοντας τρεις μεγάλες παραγωγές που συνδυάζουν υψηλή αισθητική, σύγχρονη σκηνική προσέγγιση και ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου.

Με σταθερό προσανατολισμό στη δημιουργία ποιοτικών θεατρικών εμπειριών για ενήλικες, παιδιά και οικογένειες το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη φετινή θεατρική σεζόν, φέρνοντας στη σκηνή αγαπημένα θεατρικά έργα μέσα από εντυπωσιακές παραγωγές.

«Δείπνο Ηλιθίων» – Δεύτερος Χρόνος Επιτυχίας

Έναρξη: Οκτώβριος 2026

Η αξεπέραστη κωμωδία του Francis Veber που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το 1ο Βραβείο Κοινού στα 15α θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στο Metropolitan: The Urban Theater.

Ένα έργο με αδιάκοπο ρυθμό, ξεκαρδιστικές ανατροπές και απολαυστικούς διαλόγους, που αποδεικνύει πως η αλαζονεία είναι συχνά πιο γελοία από την αφέλεια. Μέσα από απρόβλεπτες καταστάσεις ο Francis Veber δημιουργεί μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες κωμωδίες χαρακτήρων. Ένας θίασος νέων, ταλαντούχων ηθοποιών υποδέχεται το κοινό σε ένα ευφυές «δείπνο», «σερβίροντας» μια καλοκουρδισμένη παράσταση με αυθεντικό χιούμορ, που διεισδύει στην καρδιά και σχολιάζει με λεπτότητα τις εύκολες «ταμπέλες» που κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους σε «έξυπνους» και «ηλίθιους».

Η σκηνοθεσία του Πασχάλη Αραμπατζή αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου, δίνοντας έναν σύγχρονο ρυθμό σε μία παράσταση που υπόσχεται αβίαστο γέλιο!

Συντελεστές

Κείμενο: Francis Veber

Francis Veber Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου

Νικολέτα Κοτσαηλίδου Σκηνοθεσία: Πασχάλης Αραμπατζής

Πασχάλης Αραμπατζής Μουσική – Στίχοι: Σταυρίνα Κωνσταντίνου

Σταυρίνα Κωνσταντίνου Σκηνογραφική & Ενδυματολογική Επιμέλεια: Ιφιγένεια Μανώλα – Πασχάλης Αραμπατζής

Ιφιγένεια Μανώλα – Πασχάλης Αραμπατζής Φωτισμοί: Αλέξανδρος Σαραφόπουλος

Αλέξανδρος Σαραφόπουλος Γραφιστικός Σχεδιασμός: Playwalk

Playwalk Φωτογραφίες & Βίντεο: Εύη Μαυρομάτη

Εύη Μαυρομάτη Παραγωγή: Metropolitan Productions

Παίζουν (αλφαβητικά):

Βασίλης Βακάλης, Κατερίνα Γανδά, Βαγγέλης Ραφαήλ Καλλίτσογλου, Γιώργος Μιχαλάκος, Θάνος Πουμάκης.

Χορηγός Σκηνικού: IKEA

«Η Γοργόνα – The Musical»

Πρεμιέρα: Οκτώβριος 2026

Ένα από τα πιο αγαπημένα παραμύθια της παγκόσμιας λογοτεχνίας ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από μία ολοκαίνουργια υπερπαραγωγή της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης.

Εμπνευσμένη από το διαχρονικό έργο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, η παράσταση δημιουργεί έναν μαγευτικό υποθαλάσσιο κόσμο γεμάτο μουσική, χρώματα, χορό και εντυπωσιακές εικόνες.

Με σύγχρονη σκηνοθετική ματιά και πρωτότυπη μουσική, «Η Γοργόνα – The Musical» αφηγείται μία ιστορία για την αγάπη, τη διαφορετικότητα, την ελευθερία της επιλογής και τη δύναμη των ονείρων.

Με σεβασμό στα διαχρονικά μηνύματα του έργου, ο Πασχάλης Αραμπατζής υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή, δημιουργώντας μια παράσταση που γεφυρώνει τον λυρισμό του κλασικού παραμυθιού με τη δυναμική του σύγχρονου μουσικού θεάτρου.

Την πρωτότυπη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Αίσωνας, ενώ τις χορογραφίες δημιουργεί ο Ντίνος Φραγκούλης, δίνοντας κίνηση και ρυθμό σε έναν σκηνικό κόσμο όπου η στεριά και η θάλασσα συναντιούνται.

Τη σκηνική εικόνα συμπληρώνουν τα σκηνικά και τα κοστούμια της Χαράς Τσουβαλά και οι ατμοσφαιρικοί φωτισμοί του Αλέξανδρου Σαραφόπουλου, μεταμορφώνοντας τη σκηνή σε έναν παραμυθένιο βυθό.



«Η Γοργόνα – The Musical» απευθύνεται σε όλη την οικογένεια προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους θεατές.

«Τα παραμύθια γράφονται για να κοιμούνται τα παιδιά και να ξυπνούν οι μεγάλοι» Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Συντελεστές:

Κείμενο: Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Σκηνοθεσία – Θεατρική Διασκευή: Πασχάλης Αραμπατζής

Πασχάλης Αραμπατζής Μουσική – Στίχοι: Αίσωνας

Αίσωνας Χορογραφίες: Ντίνος Φραγκούλης

Ντίνος Φραγκούλης Σκηνικά – Κοστούμια: Χαρά Τσουβαλά

Χαρά Τσουβαλά Φωτισμοί: Αλέξανδρος Σαραφόπουλος

Αλέξανδρος Σαραφόπουλος Γραφιστικός Σχεδιασμός: Playwalk

Playwalk Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Παίζουν (αλφαβητικά): Βασίλης Βακάλης, Ελένη Βουγιατζή, Κατερίνα Γανδά, Μάριος Δρόσος, Ειρήνη Ηροδότου, Δήμητρα Θεοδουλίδου, Άγγελος Κουτσοκώστας, Αποστόλης Μπαρώνης.

«Σκρουτζ – Ένα Χριστουγεννιάτικο Μιούζικαλ»

Πρεμιέρα: 28 Νοεμβρίου 2026

Το αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς επιστρέφει στη σκηνή μέσα από μία φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παραγωγή που υπόσχεται να αποτελέσει το κορυφαίο θεατρικό γεγονός των Χριστουγέννων.

Σε σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζή, η νέα παραγωγή της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης προσεγγίζει το διαχρονικό έργο με σύγχρονη αισθητική, διατηρώντας αναλλοίωτο τον βαθιά ανθρώπινο πυρήνα του.

Η πρωτότυπη μουσική του Αίσωνα, οι δυναμικές χορογραφίες του Ντίνου Φραγκούλη, τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια της Χαράς Τσουβαλά, καθώς και οι ατμοσφαιρικοί φωτισμοί του Αλέξανδρου Σαραφόπουλου, συνθέτουν έναν μαγικό σκηνικό κόσμο που μεταφέρει το κοινό στο χειμωνιάτικο Λονδίνο.

Το «Σκρουτζ – Ένα Χριστουγεννιάτικο Μιούζικαλ» δεν είναι μόνο ένα εντυπωσιακό θεατρικό θέαμα. Είναι μια ιστορία για τη δεύτερη ευκαιρία, τη δύναμη της συγχώρεσης και την πίστη πως κανένας άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος να μείνει ίδιος για πάντα.

Σε μια εποχή όπου όλοι αναζητούμε περισσότερο φως, ελπίδα και ουσιαστική επικοινωνία, η παράσταση υπενθυμίζει ότι τα μεγαλύτερα θαύματα γεννιούνται μέσα από την ανθρωπιά.

«Κάθε άνθρωπος που κουβαλά μέσα του αγάπη, κουβαλά και λίγο φως για τον κόσμο…»

Συντελεστές

Κείμενο: Κάρολος Ντίκενς

Κάρολος Ντίκενς Σκηνοθεσία – Θεατρική Διασκευή: Πασχάλης Αραμπατζής

Πασχάλης Αραμπατζής Μουσική – Στίχοι: Αίσωνας

Αίσωνας Χορογραφίες: Ντίνος Φραγκούλης

Ντίνος Φραγκούλης Σκηνικά – Κοστούμια: Χαρά Τσουβαλά

Χαρά Τσουβαλά Φωτισμοί: Αλέξανδρος Σαραφόπουλος

Αλέξανδρος Σαραφόπουλος Γραφιστικός Σχεδιασμός: Playwalk

Playwalk Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Παίζουν (αλφαβητικά): Βασίλης Βακάλης, Ελένη Βουγιατζή, Κατερίνα Γανδά, Μάριος Δρόσος, Ειρήνη Ηροδότου, Δήμητρα Θεοδουλίδου, Άγγελος Κουτσοκώστας, Αποστόλης Μπαρώνης.

Όλες οι παραγωγές του Metropolitan: The Urban Theater για τη νέα θεατρική περίοδο συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με έμφαση στην καλλιτεχνική ποιότητα και για μία ακόμη χρονιά προσκαλεί το κοινό να μοιραστεί ξεχωριστές εμπειρίες μέσα από τη ζωντανή τέχνη του θεάτρου.

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