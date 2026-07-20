«Toc Toc» του Laurent Baffie σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου – Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Βρετάνια

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Το TOC TOC, η παγκόσμια θεατρική επιτυχία που έγινε θρύλος και στις ελληνικές αίθουσες, κρατώντας εννέα ολόκληρες σεζόν, επιστρέφει για να μας θυμίσει κάτι απλό και ξεχασμένο: ότι πίσω από κάθε «περίεργη συνήθεια», κάθε φόβο, κάθε εμμονή, υπάρχει ένας άνθρωπος που προσπαθεί…! Να αντέξει. Να ελέγξει το χάος. Να αγαπηθεί. Να αγαπήσει.

Με όχημα το χιούμορ -το λυτρωτικό, το έξυπνο, το ανθρώπινο- η παράσταση μιλά για τις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές χωρίς φόβο, χωρίς ταμπέλες, χωρίς λύπηση.

Γελάμε, όχι με τους ήρωες, αλλά μαζί τους. Γιατί κάπου εκεί, ανάμεσα στα γέλια, αναγνωρίζουμε και τον εαυτό μας…

Αγάπη μόνο, ρε… είναι η λύση για την εποχή μας!

Ο τίτλος του έργου είναι ένα έξυπνο λογοπαίγνιο: TOC στα γαλλικά σημαίνει «troubles obsessionnels compulsifs», δηλαδή Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD).

Και ναι, οι ήρωές μας έχουν… πολλά «TOC»! Μα πάνω απ’ όλα έχουν χιούμορ, τρυφερότητα και μια απελπισμένη ανάγκη να νιώσουν φυσιολογικοί – ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν έξι άνθρωποι με ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές συναντιούνται σε μια αίθουσα αναμονής;

Γέλιο. Αμηχανία. Αναγνώριση. Και, τελικά… βαθιά συγκίνηση.

Γιατί να δει κανείς το TOC TOC;

Γιατί μιλά για την ψυχική υγεία με σεβασμό και τρυφερότητα.

⁠Γιατί μετατρέπει το «πρόβλημα» σε αφορμή για σύνδεση.

Γιατί μας θυμίζει ότι όλοι έχουμε τον «κακό μας εαυτό» — και όλοι δίνουμε έναν καθημερινό αγώνα απέναντί του.

Γιατί γελάς πολύ… και φεύγεις λίγο πιο ανθρώπινος.

Γιατί στο τέλος δεν μένει η διάγνωση, αλλά η αγάπη.

Το TOC TOC δεν υπόσχεται λύσεις.Υπόσχεται, όμως, κάτι πιο ουσιαστικό: κατανόηση, αποδοχή και μια αγκαλιά. Σε μια εποχή άγχους, μοναξιάς και εσωτερικών συγκρούσεων, η παράσταση έρχεται να πει δυνατά αυτό που όλοι χρειαζόμαστε να ακούσουμε:

Αγάπη μόνο, ρε… είναι η λύση για την εποχή μας.

Γιατί ο άνθρωπος δεν ορίζεται από τη διαταραχή του.

Ορίζεται από τον αγώνα του.

Και από την ικανότητά του να αγαπά – ακόμα και τον πιο δύσκολο εαυτό του.

* Κατάλληλο άνω των 16

Παίζουν: Κώστας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Μαρία Γεωργιάδου, Στέλλα Κωστοπούλου, Διονύσης Κλάδης κ.α.

Συμμετέχει και ο τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος

Συντελεστές:

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος

Ενδυματολόγος: Νικόλ Παναγιώτου

Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς

Σκηνογράφος: Γιώργος Γρηγοριάδης

Βοηθός Σκηνοθέτης: Χρήστος Γιάνναρης

* Το τραγούδι της παράστασης «Αγάπη ρε…» ερμηνεύει ο Πάνος Κιάμος σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Νίκου Γρίτση

Θέατρο Βρετάνια (Πανεπιστημίου 7, Τηλ: 210 3221579)

(Πανεπιστημίου 7, Τηλ: 210 3221579) Ώρες ταμείου: 10:30 – 13:30 & 17:00 – 21:30 (από Τρίτη έως και Κυριακή)

Πρεμιέρα: 12 Οκτωβρίου 2026

Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος

Οκτώβριος 2026 | κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

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