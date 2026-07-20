«Άλκηστις» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά – Περιοδεία σε επιλεγμένους σταθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο

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Μετά την ενθουσιώδη πρεμιέρα της στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 17 και 18 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Άλκηστις του Ευριπίδη, η πολυαναμενόμενη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, ταξιδεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας, το Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στις 23 Ιουλίου. Ακολουθούν το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης (29 Ιουλίου), το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα (1 Αυγούστου), το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στην Κύπρο (7 & 8 Αυγούστου) και το Αρχαίο Θέατρο Δίου στην Κατερίνη (22 Αυγούστου).

23/7 Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη – Βύρωνας

29/7 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

1/8 Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων – Καβάλα

7 & 8/8 Αρχαίο Θέατρο Κουρίου – Κύπρος

22/8 Αρχαίο Θέατρο Δίου – Κατερίνη

Μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο. Ένα έργο διφυές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα.

Ο Άδμητος θα σωθεί από τον θάνατο, μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστις, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως «αντάλλαγμα».

Η θυσία της εκτυλίσσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία – μια πράξη που σήμερα διαβάζεται αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τάξη.

Η Άλκηστις, το ανηλεές και ειρωνικό αυτό αριστούργημα του Ευριπίδη, είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον Θάνατο, αλλά και την Ανάσταση.

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή, όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί; Τι σηματοδοτεί η εκκωφαντική σιωπή της Άλκηστης; Και ποιο είναι το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας;

Η Άλκηστις ενορχηστρώνεται από τον Δημήτρη Καραντζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συμπλέκονται οργανικά, δημιουργώντας έναν κόσμο ρευστό, οριακό, διαρκώς μεταβαλλόμενο.

Ο σκηνικός χώρος μετατρέπεται σε σκοτεινό πεδίο του υποσυνειδήτου -όπου τα πάντα παραπαίουν, προσπαθώντας να αποφύγουν την πτώση-, σε λαιμητόμο για την Άλκηστη και τελικά σε μουσικό όργανο πένθους.

Με μια ξεχωριστή ομάδα ηθοποιών και συντελεστών, η σπουδαία, άναρχη σύνθεση του αρχαίου τραγικού μετουσιώνεται σε σκηνική εμπειρία, που δεν αφηγείται απλώς τον μύθο, αλλά θέτει καίρια ερωτήματα για την εξουσία, το φύλο, τη θυσία και την ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον θάνατο της ομώνυμης -και όχι μόνο- ηρωίδας.

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Σύμβουλος δραματουργίας: Γκέλυ Καλαμπάκα

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική – Ηχητικές κατασκευές: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Ηχητικός σχεδιασμός: Άγγελος Κονταξής

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Κάλτσιου

Βοηθός σκηνογράφου: Βενετία Long

Βοηθός φωτίστριας: Μαριέττα Παυλάκη

Βοηθός ενδυματολόγου: Δήμητρα Σταυρίδου

Σχεδιασμός Μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Σχεδιασμός Κομμώσεων: Ξένια Μουτέν

Παίζουν (αλφαβητικά): Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Φέρης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου Υπηρέτρια, Γιώργος Ζυγούρης Ηρακλής, Ηρώ Μπέζου Άλκηστις, Γιάννης Νιάρρος Άδμητος, Κώστας Νικούλι Απόλλων, Αινείας Τσαμάτης Υπηρέτης, Θεοδώρα Τζήμου Θάνατος

Χορός (αλφαβητικά): Αντώνης Αντωνόπουλος, Ελισσαίος Βλάχος, Δημήτρης Καυκάς, Γιώτα Κουϊτζόγλου, Κατερίνα Λάττα, Ιωάννης Μπάστας, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος–Προκόπης Νεράντζης, Γιώργος Σκαρλάτος

Φωτογραφίες promo – Βίντεο: Γκέλυ Καλαμπάκα

Φωτογραφίες παράστασης: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογραφίες πρεμιέρας: Θωμάς Δασκαλάκης NDP

Πρόγραμμα περιοδείας

17 & 18 Ιουλίου | ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

23 Ιουλίου | ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΒΥΡΩΝΑΣ | ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ

29 Ιουλίου |ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

1 Αυγούστου | ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – ΚΑΒΑΛΑ

7 & 8 Αυγούστου | ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΡΙΟΥ – ΚΥΠΡΟΣ

22 Αυγούστου | ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ώρα έναρξης: 21.00

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