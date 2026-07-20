search
ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 00:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.07.2026 23:34

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

20.07.2026 23:34
texerani
Φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, 20/7, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 4:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 23:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν» με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε αναφορές για αρκετές εκρήξεις κοντά στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν έκανε λόγο εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

Διαβάστε επίσης:

Νότιος Λίβανος: Σε εφαρμογή το πιλοτικό σχέδιο «Ασφαλής Ζώνη» για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Τι προβλέπει

Ιράκ: Drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις

Σάλος στην Ιταλία: Ακροδεξιός πρώην στρατηγός εμφανίζεται σε ΑΙ βίντεο ως Ρωμαίος αυτοκράτορας που καταδικάζει σε θάνατο τους ηγέτες της αντιπολίτευσης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Πήλιο για φωτιά σε δασική περιοχή – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

south-lebanon
ΚΟΣΜΟΣ

Νότιος Λίβανος: Σε εφαρμογή το πιλοτικό σχέδιο «Ασφαλής Ζώνη» για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Τι προβλέπει

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις

italia
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Ακροδεξιός πρώην στρατηγός εμφανίζεται σε ΑΙ βίντεο ως Ρωμαίος αυτοκράτορας που καταδικάζει σε θάνατο τους ηγέτες της αντιπολίτευσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis-mareva-tenni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

mundial_2026_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα 10+1 πράγματα που μας έμειναν από τη μεγαλύτερη –και ακριβότερη– ποδοσφαιρική παράσταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 00:02
pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Πήλιο για φωτιά σε δασική περιοχή – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

south-lebanon
ΚΟΣΜΟΣ

Νότιος Λίβανος: Σε εφαρμογή το πιλοτικό σχέδιο «Ασφαλής Ζώνη» για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Τι προβλέπει

1 / 3