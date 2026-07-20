Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

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Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, 20/7, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 4:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 23:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν» με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief's direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε αναφορές για αρκετές εκρήξεις κοντά στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν έκανε λόγο εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

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