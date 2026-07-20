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20.07.2026 13:06

Αδιανόητη συμπεριφορά της Ryanair στη Μαδρίτη: Πέταξαν ζευγάρι από το αεροπλάνο, απίστευτη περιπέτεια 

20.07.2026 13:06
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Τελικά το ζευγάρι που είχε διαμαρτυρηθεί το βράδυ της Κυριακής γιατί οι βαλίτσες μετρήθηκαν λάθος και αναγκάστηκαν να πληρώσουν εξτρά στην πτήση της Ryanair από Μαδρίτη, αντιμετώπισε μία σκαιότατη και απάνθρωπη συμπεριφορά από την αεροπορική εταιρίας χαμηλού κόστους (και μάλλον μηδενικής υπευθυνότητας) και αποκλείστηκε ετσιθελικά – όπως καταγγέλλει – από το αεροσκάφος.

Για την ακρίβεια, με την αιτιολογία ότι το ζευγάρι τραβά video (τους εαυτούς τους), οι υπεύθυνοι της εταιρείας, αρνήθηκαν αρχικά να επιτρέψουν την επιβίβαση και στη συνέχεια, όταν – πιθανόν λόγω έλλειψης μέτρων ασφάλειας, τόσο σοβαρή είναι η λειτουργία του συστήματος –  βρέθηκε εντός του αεροσκάφους, το πέταξαν έξω από αυτό. Αφήνοντας το  στη μοίρα του, να ψάχνει βαλίτσες, χώρο διαμονής και τρόπο να επιστρέψει στην χώρα. 

Αδιανόητα πράγματα.

Να σημειωθεί ότι προ ημερών άνοιξε… παράθυρο σε πτήση της εταιρίας από Θεσσαλονίκη, και μόλις την τελευταία στιγμή και χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανθρώπων γύρω του, δεν έφυγε στο κενό ένας επιβάτης. Το αεροσκάφος επέστρεψε τότε στο αεροδρόμιο.

Με χρονολογική σειρά τα video που ανήρτησε το ζευγάρι με τις καταγγελίες για τη συμπεριφορά της εταιρείας και την περιπέτεια που υπέστη:

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